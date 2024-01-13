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الرصيفة: حوارية حول القانون الدولي والإبادة الجماعية في غزة

1/13/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية أبناء الرصيفة الثقافية/صالون الرصيفة الثقافي وبالتعاون مع نادي اتحاد الرصيفة جلسة حوارية تحت عنوان موقف القانون الدولي من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل في غزة وفلسطين والدور الأردني في دعم أهالي غزة.


واستعرض المحامي الدكتور محمد أبو هزيم، خلال الجلسة الحوارية اليوم السبت، في قاعة النادي، مفاصل القانون الدولي في هذا الشأن والاختصاصات التي يغطيها القانون في مثل هذه الحالات وتاريخ محكمة العدل الدولية في جرائم الابادة الجماعية.

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