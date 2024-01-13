الرصيفة: حوارية حول القانون الدولي والإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية أبناء الرصيفة الثقافية/صالون الرصيفة الثقافي وبالتعاون مع نادي اتحاد الرصيفة جلسة حوارية تحت عنوان موقف القانون الدولي من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل في غزة وفلسطين والدور الأردني في دعم أهالي غزة.
واستعرض المحامي الدكتور محمد أبو هزيم، خلال الجلسة الحوارية اليوم السبت، في قاعة النادي، مفاصل القانون الدولي في هذا الشأن والاختصاصات التي يغطيها القانون في مثل هذه الحالات وتاريخ محكمة العدل الدولية في جرائم الابادة الجماعية.
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