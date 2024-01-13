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الأرصاد تحذر من الحالة الجوية صباح الأحد

1/13/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات صباح الأحد بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول.
وقالت الأرصاد الجوية إن الأجواء يوم الأحد تكون باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وليلا تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تنشط أحيانا.
كما حذرت من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

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