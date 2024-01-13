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طائرة مساعدات إماراتية تصل مطار العريش

1/13/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -وصلت إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء اليوم السبت، طائرة جديدة تحمل على متنها كمية من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.
وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إن الطائرة إماراتية حملت على متنها 18 طنًا من المساعدات والأجهزة الطبية والمواد الإغاثية والخيام مقدمة من الحكومة الصينية، لافتا إلى أنه جرى تفريغ شحنتها ونقلها إلى مخازن مدينة العريش، تمهيدًا لإيصالها إلى قطاع غزة.

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