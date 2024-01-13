طائرة مساعدات إماراتية تصل مطار العريش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -وصلت إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء اليوم السبت، طائرة جديدة تحمل على متنها كمية من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.
وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إن الطائرة إماراتية حملت على متنها 18 طنًا من المساعدات والأجهزة الطبية والمواد الإغاثية والخيام مقدمة من الحكومة الصينية، لافتا إلى أنه جرى تفريغ شحنتها ونقلها إلى مخازن مدينة العريش، تمهيدًا لإيصالها إلى قطاع غزة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN13012024000208011052ID1107717368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.