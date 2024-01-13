الخارجية المصرية: لم نمنع أو نعطل دخول أية شاحنات لقطاع غزة

الخارجية المصرية: لم نمنع أو نعطل دخول أية شاحنات لقطاع غزة
التاريخ
1/13/2024 7:19:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، خلال تصريحات إعلامية ، أن هناك عراقيل كثيرة من الجانب الإسرائيلي سواء بدخول المساعدات أو دخول المصابين إلى مصر لتلقى علاجهم.
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