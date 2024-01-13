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الخارجية المصرية: لم نمنع أو نعطل دخول أية شاحنات لقطاع غزة

1/13/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، خلال تصريحات إعلامية ، أن هناك عراقيل كثيرة من الجانب الإسرائيلي سواء بدخول المساعدات أو دخول المصابين إلى مصر لتلقى علاجهم.

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