نتنياهو يؤجل مناقشة اليوم التالي للحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر الأسبوع الماضي مناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة تخوفا من نقل نتائج المناقشة لمحكمة العدل الدولية.
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء السبت، أن نتنياهو قد قرر تأجيل جلسة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب على غزة "كابينيت الحرب" الأسبوع الماضي، تخوفا من تسريبات نتائجها عشية انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي.
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