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نتنياهو يؤجل مناقشة اليوم التالي للحرب على غزة

1/13/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر الأسبوع الماضي مناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة تخوفا من نقل نتائج المناقشة لمحكمة العدل الدولية.

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء السبت، أن نتنياهو قد قرر تأجيل جلسة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب على غزة "كابينيت الحرب" الأسبوع الماضي، تخوفا من تسريبات نتائجها عشية انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي.

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