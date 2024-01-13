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بني ياس يشارك في البطولة العربية للطائرة

1/13/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك بني ياس في البطولة العربية للأندية أبطال كرة الطائرة للرجال، والمقررة في الأردن، خلال الفترة من 17 إلى 29 فبراير المقبل، وتشهد البطولة غياباً تاماً لأندية مصر، تونس، الجزائر والمغرب، ما يزيد من فرص الأندية الخليجية في المنافسة بقوة على اللقب.

ويتنافس بني ياس على اللقب، مع أندية شباب الحسين وشباب عيرا الأردنيين، كاظمة والبرقان الكويتيين، النجمة ودار كليب البحرينيين، السويحلي والأهلي بنغازي الليبيين، قطر والشرطة القطريين، وغاز الجنوب ومصافي الشمالي العراقيين، والسيب العماني.

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