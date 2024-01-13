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بطولة البنات تدشن موسم الريشة الطائرة

1/13/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشنت، بطولة البنات للفئات العمرية تحت سنوات 11 و13 و15، موسم الريشة الطائرة 2024، وأقيمت البطولة على مدار يوم واحد في أكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة، ونظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، بمشاركة 56 لاعبة من 4 أندية هي نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب وأكاديمية اكسترا الرياضية ومركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة.

وأعربت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن سعادتها بانطلاق الموسم الجديد للريشة الطائرة وسط طموحات كبيرة بمواصلة العمل والجهود لتطوير اللعبة والارتقاء بها في الإمارات، بعدما شهد الموسم الماضي العديد من النجاحات على صعيد استضافة عدد من البطولات الدولية والقارية وقطع أشواطاً متقدمة في تنفيذ استراتيجية الاتحاد التطويرية.

وقالت: اعتمدنا تنظيم العديد من البطولات والفعاليات ضمن روزنامة الموسم الجديد ما يعزز خطتنا الطموحة للارتقاء بالريشة الطائرة وتطوير المنتخبات الوطنية والمدربين والحكام واللاعبين.

12 بطولة


وتتضمن روزنامة اتحاد الريشة الطائرة 12 بطولة ضمن فئتين مختلفتين الأولى للفئات العمرية الصغيرة (بطولات الصغار) وتتضمن 8 بطولات منها بطولة الدولة للبنين للفئات العمرية (تحت سنوات 11 و13 و15) 20 يناير الجاري في أكاديمية اكسترا الرياضية، إضافة إلى 4 بطولات أخرى للفئات العمرية نفسها (بنات وبنين) والمقررة خلال أشهر مايو وسبتمبر ونوفمبر 2024.

أما الفئة الثانية فتشمل بطولات الكبار وتحت 17 عاماً، وتتضمن 4 بطولات منها بطولة الدولة الأولى للشباب تحت 17 عاماً والعموم 2 و3 مارس المقبل في أكاديمية اكسترا في الشارقة، وبطولة الدولة الثانية للشباب تحت 17 عاماً والعموم 25 و26 مايو 2024 بنادي النصر، وبطولة الدولة الثالثة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 14 و15 سبتمبر 2024 في أكاديمية اكسترا في الشارقة، ويختتم الموسم ببطولة الدولة الرابعة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 16 و17 نوفمبر 2024 في مجمع زايد في الفجيرة.

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