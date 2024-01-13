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فليتوود وماكلروي يتنافسان على كأس دبي انفيتيشينال للغولف

1/13/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتنافس غداً الإنجليزي تومي فليتوود والإيرلندي وروري ماكلروي على كأس بطولة دبي انفيتيشنال للغولف وحقق فليتوود 63 ضربة في اليوم الثالث للبطولة، فيما استطاع ماكلروي تسجيل 67 ضربة.

ويبحث فليتوود عن فوزه الأول في دبي والسابع في جولة دي بي ورلد وأنهى عام 2023 بحصوله على المركز الثاني في بطولة جولة دي بي ورلد.


من ناحية أخرى شهدت بطولة الفرق «برو – آم» مشاركة كل من فليتوود ومكيلروي، وحقق شريك فليتوود، علي فتوريشي اللقب في منافسات 54 حفرة بتسجيل 24 ضربة تحت البار، وانتهى مضيف البطولة عبد الله النابودة، بنفس الإجمالي ولكنه خسر في العد التنازلي.
وتسلم فتوريتشي الكأس خلال حفل توزيع الجوائز بعد الجولة النهائية، كما فاز بجائزة ثانية لأفضل نتيجة فريق في يوم السبت بالعد التنازلي، بعد تسجيله 62 ضربة تحت البار.

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