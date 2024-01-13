إسرائيل تخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية وإنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل تخطط لزيادة ضخمة في ميزانيتها الدفاعية، في إطار تعزيزات عسكرية تهدف إلى تغطية احتياجاتها لسنوات مقبلة.
وقال نتانياهو، في تصريحات للصحفيين، إن أحد أهداف تلك التعزيزات العسكرية إنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل.
وأضاف أن لجنة مشتركة بين الوزارات ستقدّم، خلال ثمانية أسابيع، خططاً للتمويل الإضافي الضخم لتحقيق هذا الاستقلال، بهدف تعزيز القوات وأمور أخرى مطلوبة.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13012024000110011019ID1107717318
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.