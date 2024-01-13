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إسرائيل تخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية وإنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل

1/13/2024 3:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل تخطط لزيادة ضخمة في ميزانيتها الدفاعية، في إطار تعزيزات عسكرية تهدف إلى تغطية احتياجاتها لسنوات مقبلة.

وقال نتانياهو، في تصريحات للصحفيين، إن أحد أهداف تلك التعزيزات العسكرية إنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل.

وأضاف أن لجنة مشتركة بين الوزارات ستقدّم، خلال ثمانية أسابيع، خططاً للتمويل الإضافي الضخم لتحقيق هذا الاستقلال، بهدف تعزيز القوات وأمور أخرى مطلوبة.

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