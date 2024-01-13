رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات كأس الأمم الأفريقية



افتُتحت مساء اليوم السبت فعاليات النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة للمرة الثانية بعد غياب دام 40 عاما، حيث سبق أن استضافت النسخة الرابعة عشرة من المونديال الأفريقي والتي أقيمت في عام 1984 وتوج منتخب الكاميرون بلقبها بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3 / 1.

وتقام النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 6 مجموعات حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

وسبق حفل افتتاح البطولة نزول رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا إلى أرض الملعب مستقلا سيارة مكشوفة لتحية الجماهير التي احتشدت بعشرات الآلاف في المدرجات.

وصافح واتارا كبار المسؤولين الحاضرين مثل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واستضاف ملعب الحسن واتارا حفل الافتتاح الذي بدأ باستعراض بالعرائس الضخمة على أرض الملعب التي تمثل الثقافة الأفريقية والألقاب المميزة لمنتخبات القارة السمراء وتبعها أكثر من فقرة غنائية متنوعة شارك بها أكثر من مطرب وممثل بينهم النجم المصري محمد رمضان.

وفي الفقرات الأخيرة من الحفل الذي استمر ما يقرب من 30 دقيقة انتشرت أعلام الدول المشاركة في البطولة وتوسطها خريطة ضخمة للقارة السمراء وسط إشعال الألعاب النارية وقنابل الدخان.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية بمباراة بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو، مساء اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الإستوائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز