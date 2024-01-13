سوريا تكتفي بالتعادل أمام أوزبكستان في كأس آسيا

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة سوريا وأوزبكستان التي أقيمت اليوم السبت على استاد جاسم بن حمد في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وبدأ المنتخب السوري المباراة بقوة في الدقائق بحثا عن هدف أول وتمكن من تهديد مرمى أوزبكستان في أكثر من مناسبة لكن دون هز شباك أوتكير يوسوبوف.

وحاول منتخب أوزبكستان هو الآخر تهديد مرمى أحمد مدنية حارس سوريا، وكاد يتمكن من تسجيل هدف في أكثر من مناسبة، لولا يقظة الدفاع.

وجاء التعادل ليمنح نقطة لكل فريق، مما ضمن صدارة المجموعة الثانية لأستراليا بعد نهاية الجولة الأولى، بعد فوزها على الهند 2-صفر في وقت سابق من اليوم.

ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي خلفه منتخبا سوريا وأوزبكستان بنقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب الهند ترتيب المجموعة دون رصيد.

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