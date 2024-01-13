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دي بروين يقود مانشستر سيتي لقلب الطاولة على نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

1/13/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أحرز النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين هدفا وصنع مثله بعد قدومه من مقاعد البدلاء، ليقود فريقه مانشستر سيتي لقلب تأخره 1 / 2 أمام مضيفه نيوكاسل إلى انتصار مثير 3 / 2، اليوم السبت، في المرحلة الـ21 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي حقق انتصار الثالث على التوالي، إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 29 نقطة في المركز العاشر.

وبادر مانشستر سيتي، الذي غاب عنه هدافه النرويجي إيرلينج هالاند في المباراة للإصابة، بالتسجيل بهدف رائع حمل توقيع نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 26، لكن سرعان ما رد نيوكاسل بهدفين عن طريق السويدي أليكسندر إيزاك وأنطوني جوردون في الدقيقتين 35 و37 على الترتيب.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني مع نزول دي بروين، الذي أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 74، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي أحرزه النرويجي الشاب أوسكار بوب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وكان دي بروين غاب عن مانشستر سيتي عدة أسابيع بسبب معاناته من الإصابة في بداية الموسم الحالي.

يذكر أن هذا هو اللقاء الثالث بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث فاز سيتي 1 / صفر في لقاء الفريقين الأول بالدوري الإنجليزي في أغسطس الماضي، قبل أن يرد نيوكاسل الدين ويفوز بالنتيجة ذاتها في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في سبتمبر الماضي.

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