الناخبون في تايوان يمنحون الحزب الحاكم فترة رئاسية ثالثة

منح الناخبون في تايوان لاي تشينغ-تي، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، الفوز في الانتخابات الرئاسية، اليوم، في رفض صريح لتحذيرات الصين بعدم التصويت لمصلحته، فيما قالت بكين إنها لن تتخلى عن تحقيق هدفها المتمثل في «إعادة توحيد» البلاد.

وكان الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يتزعمه لاي ويدافع عن هوية تايوان المنفصلة ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها، يسعى للفوز بفترة ولاية ثالثة مدتها أربع سنوات، وهو أمر غير مسبوق في ظل النظام الانتخابي الحالي في تايوان.

لكن الحزب فشل في المحافظة على أغلبيته في البرلمان، ما يعكس حالة الإحباط العام إزاء بعض القضايا المحلية مثل ارتفاع تكاليف السكن وتراجع الأجور بعد ثماني سنوات للحزب في السلطة، وهو ما سيجعل مهمة لاي في إصدار التشريعات أكثر صعوبة.

وحصل لاي على 40 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات التي أجريت بنظام يمنح الفوز للحاصل على أكبر عدد من الأصوات.

وقال لاي للصحفيين بعد أن أقر خصماه بالهزيمة: «لقد كتبنا صفحة جديدة في تاريخ الديمقراطية في تايوان».

وأضاف أنه سيحافظ على الوضع الراهن في العلاقات عبر مضيق تايوان، لكنه «عازم على حماية تايوان من التهديدات والترهيب من جانب الصين».

في الوقت نفسه، أكد لاي أيضاً ضرورة التعاون والحوار مع بكين، مشيراً إلى أنه سيتعاون مع منافسيه في الانتخابات هو يو-إيه من حزب كومينتانج، أكبر أحزاب المعارضة، ورئيس بلدية تايبه السابق كو وين جي المنتمي لحزب الشعب التايواني، لحل المشكلات التي تواجه تايوان.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، نددت الصين مراراً بلاي، ووصفته بأنه انفصالي خطير. وقالت إن أي تحركات نحو استقلال تايوان رسمياً تعني الحرب، ورفضت دعوات لاي لإجراء محادثات معها.

لكن مكتب شؤون تايوان الصيني استخدم لهجة أهدأ اليوم في الرد على فوز لاي، قائلاً إن نتائج الانتخابات أظهرت أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يمكنه تمثيل الرأي العام السائد في الجزيرة.

وأضاف: «موقفنا بشأن حل مسألة تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني يظل ثابتاً، وعزمنا صلب كالصخر».

لكنه أكد أن بكين ستعمل مع «الأحزاب السياسية والجماعات والأشخاص المعنيين» في تايوان لتعزيز الاتصال والتعاون و«دفع التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق وكذلك قضية إعادة التوحيد الوطني».

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