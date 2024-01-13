بعد الانتخابات الأخيرة.. بايدن يوضح موقف بلاده من استقلال تايوان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان بعد أن تحدى الناخبون هناك الصين، وأبقوا على الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم لثالث فترة حكم على التوالي، وهو الحزب الذي سعى إلى تحجيم تأثير بكين.

وقال بايدن، للصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض، اليوم، متوجهاً إلى كامب ديفيد: «نحن لا نؤيد استقلال تايوان بعد هذا التصويت»، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت «بلومبرغ» أنه يبدو أن بايدن يستهدف تهدئة مخاوف الصين التي لم تكن ترغب في أن يتم انتخاب لاي تشينغ تي، نائب الرئيسة الحالية، رئيساً لتايوان.

من ناحية أخرى، أكدت الصين معارضتها الشديدة للإجراءات الرامية إلى تحقيق استقلال تايوان، وتدخل القوى الخارجية فيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم، عن المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان، تشن بينهوا، قوله في تعليق على نتائج الانتخابات التايوانية: «سوف نتمسك بتوافق 1992، الذي يجسّد مبدأ صين واحدة، ونعارض بشدة الأعمال الانفصالية التي تهدف إلى تحقيق استقلال تايوان، وكذلك تدخل القوى الخارجية».

وأضاف بينهوا: «الانتخابات في تايوان لن تغير الاتجاه الرئيس لتنمية العلاقات على جانبي مضيق تايوان».

وتابع: «سنعمل مع الأحزاب السياسية والجماعات وممثلي مختلف قطاعات السكان في تايوان لتعزيز التبادلات والتعاون بين جانبي مضيق تايوان».

وأعلن رئيس تايوان المنتخب لاي تشينغ تي، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني، اليوم، أن نتيجة الانتخابات في البلاد أظهرت للعالم أن تايوان اختارت الوقوف إلى جانب الديمقراطية.

وخلال الحملة الانتخابية، أكد لاي مجدداً ضرورة دمج تايوان في المجتمع العالمي الأوسع بدلاً من الوقوع في فخ الصين.

وأشار لاي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده لدى إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة، إلى أنه على أساس المعاملة بالمثل والكرامة، فإنه يود التواصل مع الصين.

وتابع لاي: «في الوقت نفسه، نحن عازمون أيضاً على حماية تايوان من أعمال التهديدات والترهيب المستمرة من جانب الصين».

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