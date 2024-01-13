وزارة الدفاع الأمريكية تكشف تطورات حالة أوستن الصحية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وأوضح البنتاغون، اليوم، أن أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة، مشيراً إلى أن موعد خروجه لم يحدد بعد.
وقال الميجر جنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان: «هو على اتصال بكبار موظفيه، وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له، ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم».
وزار أوستن (70 عاماً) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند يوم 22 ديسمبر للخضوع لعلاج لسرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من يناير بسبب مضاعفات، منها التهاب في المسالك البولية، ثم بقي هناك منذ ذلك الحين.
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