وزارة الدفاع الأمريكية تكشف تطورات حالة أوستن الصحية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأوضح البنتاغون، اليوم، أن أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة، مشيراً إلى أن موعد خروجه لم يحدد بعد.

وقال الميجر جنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان: «هو على اتصال بكبار موظفيه، وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له، ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم».

وزار أوستن (70 عاماً) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند يوم 22 ديسمبر للخضوع لعلاج لسرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من يناير بسبب مضاعفات، منها التهاب في المسالك البولية، ثم بقي هناك منذ ذلك الحين.

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