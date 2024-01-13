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الدويري يعلق على معركة دير البلح

1/13/2024 2:23:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري ان المعركة التي بدأت في دير البلح وسط قطاع غزة لا تزال في الساعات الأولى، وقد دفع الإسرائيليون بسرية دبابات من طريق صلاح الدين، ووصلت إلى أطراف دير البلح، وباتت على مسافات قريبة شبه ملاصقة لمستشفى دير البلح.


وأشار الدويري إلى أن حجم القوة الإسرائيلية التي زج بها في هذه المنطقة صغير، ولا يمكن أن يبنى عليه طبيعة المعركة القادمة .

وقال إنها "بداية التماس الميداني القتالي مع منطقة دير البلح، ولكن الخطة العامة لم تتضح بعد".

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