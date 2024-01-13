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ندوة في إربد بعنوان توظيف الخطاب الديني لتبرير العدوان على غزة

1/13/2024 2:23:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد المشاركون في ندوة نظمتها جمعية الصريح للفكر والثقافة، حول استدعاء الخطاب الديني للحرب على غزة، على أن قادة العدوان الإسرائيلي يستندون الى نصوص محرفة لتبرير المذابح.


وقال مفتي الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد الدكتور محمد خير العيسى خلال الندوة التي أقيمت اليوم في بلدية الصريح، إن قادة الاحتلال وظفوا في عدوانهم على غزة النص الديني من خلال تصريحاتهم وخطاباتهم لتبرير ذلك.

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