البرلمان العربي: الاحتلال يتهرب من جرائمه البشعة بادعاءات كاذبة على مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استنكر البرلمان العربي الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل ) أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف الدولة المصرية من معبر رفح.
واكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي أن سلطات الاحتلال تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة، بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق مؤكدة لما قامت بها من جرائم.
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