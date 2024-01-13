البرلمان العربي: الاحتلال يتهرب من جرائمه البشعة بادعاءات كاذبة على مصر

واكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي أن سلطات الاحتلال تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة، بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق مؤكدة لما قامت بها من جرائم.

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