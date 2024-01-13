النجار: وزارة الثقافة تعتزم طباعة مختارات من أشعار المرحوم محمود فضيل التل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم السبت، إن الوزارة تعتزم طباعة مختارات من شعر الشاعر المرحوم محمود فضيل التل.
وأضافت خلال تقديمها واجب العزاء بالمرحوم، ان فقدان الشاعر التل خسارة كبيرة للمشهد الثقافي الأردني، لما يمتاز به الفقيد من ثقافة واسعة ورهافة في الحس وسعة في الصدر، وتحليه بالأخلاق الحميدة.
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