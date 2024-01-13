Sunday, 14 January 2024 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشة في عجلون تناقش تحويل التحديات إلى فرص

1/13/2024 2:23:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أهمية التشاركية بالعمل مع الجهات المعنية للنهوض بالواقع التنموي للمحافظة، من خلال توزيع الأدوار والمهام وإيجاد أرضية صلبة لتطوير المنتج السياحي والتنموي في عجلون.


وقال الزغول خلال ورشة عقدت اليوم السبت، في القرية الحضرية التابعة للبلدية، إن تلفريك عجلون يعد المشروع التنموي الأول من نوعه في المملكة ما يستوجب البحث عن إقامة مشاريع تنموية إضافية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN13012024000208011052ID1107717280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث