ضربة جديدة تستهدف موقعًا في اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدفت ضربة جديدة بعد ظهر السبت موقعًا عسكريًا للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن، ردًا على صاروخ أطلقوه منها باتّجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.
وقال مصدر عسكري في الحديدة لم يكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، "تم ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر".
وأضاف "لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة".
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