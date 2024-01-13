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ضربة جديدة تستهدف موقعًا في اليمن

1/13/2024 2:23:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدفت ضربة جديدة بعد ظهر السبت موقعًا عسكريًا للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن، ردًا على صاروخ أطلقوه منها باتّجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.


وقال مصدر عسكري في الحديدة لم يكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، "تم ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر".


وأضاف "لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة".

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