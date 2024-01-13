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كتائب القسام: انقطاع الاتصال بحراس 4 محتجزين إسرائيليين منذ 10 أعوام

1/13/2024 2:23:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، انقطاع الاتصال بخلية تحرس 4 عسكريين إسرائيليين، احتجزوا قبل نحو 10 أعوام.


وقالت الكتائب، في مقطع فيديو، إن الاتصال انقطع بالخلية التي تحرس المحتجزين هدار، وأرون، وعمر، ومغنيستو، الذين "أهملتهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عام 2014، ولم تعِدهم".


وتابعت قائلة "بالماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم".

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