كتائب القسام: انقطاع الاتصال بحراس 4 محتجزين إسرائيليين منذ 10 أعوام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، انقطاع الاتصال بخلية تحرس 4 عسكريين إسرائيليين، احتجزوا قبل نحو 10 أعوام.
وقالت الكتائب، في مقطع فيديو، إن الاتصال انقطع بالخلية التي تحرس المحتجزين هدار، وأرون، وعمر، ومغنيستو، الذين "أهملتهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عام 2014، ولم تعِدهم".
وتابعت قائلة "بالماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم".
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