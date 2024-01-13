حزب الاتحاد الوطني ينظم ندوة بعنوان واقع التعليم في الأردن بين ترحيل الأزمة والحلول المجزؤة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم منتدى حزب الاتحاد الوطني الأردني للحوار ندوة بعنوان "واقع التعليم في الأردن بين ترحيل الأزمة والحلول المجزؤة"، شارك فيها وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، وعدد من الحضور المهتمين بهذا الشأن.واشتملت الندوة التي أدارها الصحفي شادي سمحان على طرح العديد من القضايا التي تؤثر بالتعليم وتحسن جودته والبناء عليه في ظل تراجع التعليم خلال السنوات الماضية وطرق النهوض به.

وبيّنت الندوة أن استراتيجيات التعليم تأخذ وقتا طويلا حتى نَلحظ التغيير وتتراوح بين 12 إلى 15 عاما، وأن الخطط والاستراتيجيات التي تتغير كل 3 سنوات تضر بصورة التعليم ولا يمكن البناء عليها للوصول إلى النتائج التي نبحث عنها، حيث دعت للاستفادة من تجارب الدول التي تقدمت كثيرا على سلم التعليم عالميا بما فيها سنغافورة التي كانت تعاني في القرن الماضي وهي اليوم ضمن أول 10 دول في جودة التعليم.

وأوصت الندوة بضرورة تأهيل وتدريب المعلمين قبل الدخول للغرفة الصفية والوقوف أمام الطلاب، معتبرة أن التدريس في الجامعات لا يعتبر تأهيلا تربويا وأن المعلم يجب أن يكتسب مهارات وأدوات تمكنه من العمل على صقل شخصية الطلاب ونقل المعارف لهم باستخدام الطرق والأدوات الحديثة حتى نحقق أكبر استفادة من العملية التعليمية وبالتالي تنعكس إيجابا على المجتمع ونهضته.

وعن تراجع التعليم في الأردن أشارت الندوة إلى أنه لا يجب إلقاء اللوم على المعلم وحده بل في العملية ككل، موضحة أنه يجب التخطيط للتعليم بشكل كامل بدءا من وضع الخطط والاستراتيجيات إلى وضع المناهج المتطورة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية إلى التدريب والتأهيل التربوي للمعلمين بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل صورة المعلم في المجتمع ومنحه المكانة التي يستحقها وأخيرا منحه الدخل الذي يتناسب مع طبيعة عمله والمهام التي يؤديها.

كما دعت الندوة الحكومة إلى دعم التعليم بشكل أكبر وربطه مع قطاعات أخرى تؤثر فيه وتتأثر به مثل الاقتصاد والمجتمع حيث أن الطالب الذي في المرحلة الأساسية اليوم هو المسؤول في المستقبل الذي سيتخذ القرارات بما فيها تلك القرارات التي تؤثر في اقتصاد الدولة وبالتالي تنعكس على المجتمع بالنهوض والتطور وهذه القطاعات تتفاعل مع التعليم بشكل مستمر.

ولفتت الندوة إلى أن الثروة الحقيقية لأي دولة ليست في النفط أو الموارد الأخرى بل هي رأس المال البشري وأن الاستثمار في رأس المال البشري ينعكس على أي دولة بالنهوض لأن الأشخاص يستطيعون أن ينهضوا بالاقتصاد والمجتمع وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة على الاقتصاد ورفاه المجتمع.

وشكر سمحان الحضور والضيوف الكرام على مشاركتهم في الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة ندوات ولقاءات ناجحة مع كافة فئات المجتمع والتي من شأنها الاشتباك الإيجابي مع جميع القضايا التي تهم كافة شرائح المجتمع.











































































