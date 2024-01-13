جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة
التاريخ
1/13/2024 2:23:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بمقتل ضابط في المعارك الدائرة في وسط قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، إن الرائد (احتياط) دان فيدنباوم، (24 عاما) مقاتل في الكتيبة 5037، لواء يفتاح (11)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.
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