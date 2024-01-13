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جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة

1/13/2024 2:23:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بمقتل ضابط في المعارك الدائرة في وسط قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، إن الرائد (احتياط) دان فيدنباوم، (24 عاما) مقاتل في الكتيبة 5037، لواء يفتاح (11)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

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