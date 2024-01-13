الأمطار تغرق مناطق وطرق رئيسية في بلد عربي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -يتعرض لبنان لمنخفض جوي مصحوب بتساقط كميات كبيرة من الأمطار، وسط توقعات بسرعة رياح قد تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، السبت.
وغرقت عدة طرقات في الشمال اللبناني وشمال بيروت ومداخلها بالمياه، من جراء كثافة تساقط الأمطار وارتفاع منسوب الأنهار وسوء أحوال البنى التحتية.
وأظهرت مقاطع فيديو غرق العديد من الطرق الرئيسية في لبنان ومخيم للنازحين السوريين في عكار بسبب السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت.
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