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الأمطار تغرق مناطق وطرق رئيسية في بلد عربي

1/13/2024 2:23:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -يتعرض لبنان لمنخفض جوي مصحوب بتساقط كميات كبيرة من الأمطار، وسط توقعات بسرعة رياح قد تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، السبت.
وغرقت عدة طرقات في الشمال اللبناني وشمال بيروت ومداخلها بالمياه، من جراء كثافة تساقط الأمطار وارتفاع منسوب الأنهار وسوء أحوال البنى التحتية.

وأظهرت مقاطع فيديو غرق العديد من الطرق الرئيسية في لبنان ومخيم للنازحين السوريين في عكار بسبب السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت.

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