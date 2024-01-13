نتنياهو: محكمة العدل الدولية لن تمنع إسرائيل من القتال في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها على قطاع غزة "حتى تحقيق النصر".



جاء ذلك بعد أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.



وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر، لا أحد".

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