نتنياهو: محكمة العدل الدولية لن تمنع إسرائيل من القتال في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها على قطاع غزة "حتى تحقيق النصر".
جاء ذلك بعد أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر، لا أحد".
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