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بدء نقل الأدوية إلى المحتجزين بغزة

1/13/2024 2:23:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 12 العبرية، بأنه بدأ نقل الأدوية إلى المحتجزين "الإسرائيليين" .
وكان أعلن مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو، التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر لإيصال أدوية إلى المحتجزين في قطاع غزة.
وقال المكتب في بيان له أمس الجمعة، إن الاتفاق "سيسمح بدخول الأدوية للمحتجزين في غزة".

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