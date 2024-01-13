بدء نقل الأدوية إلى المحتجزين بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة 12 العبرية، بأنه بدأ نقل الأدوية إلى المحتجزين "الإسرائيليين" .
وكان أعلن مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو، التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر لإيصال أدوية إلى المحتجزين في قطاع غزة.
وقال المكتب في بيان له أمس الجمعة، إن الاتفاق "سيسمح بدخول الأدوية للمحتجزين في غزة".
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