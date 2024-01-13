ولي العهد: برنامج عمل حافل في سنغافورة لبحث التعاون في مختلف المجالات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أهمية الزيارة إلى سنغافورة، لبحث التعاون في شتى المجالات.
ولي العهد، نشر مساء السبت، مقطعا مصورا عبر حسابه في إنستغرام، معلقا عليه“برنامج عمل حافل في سنغافورة ركز على التبادل المعرفي في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير التكنولوجيا والإصلاح الإداري وتشجيع السياحة وإيجاد الفرص الاقتصادية”.
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