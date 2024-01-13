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ولي العهد: برنامج عمل حافل في سنغافورة لبحث التعاون في مختلف المجالات

1/13/2024 2:23:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أهمية الزيارة إلى سنغافورة، لبحث التعاون في شتى المجالات.


ولي العهد، نشر مساء السبت، مقطعا مصورا عبر حسابه في إنستغرام، معلقا عليه“‎برنامج عمل حافل في سنغافورة ركز على التبادل المعرفي في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير التكنولوجيا والإصلاح الإداري وتشجيع السياحة وإيجاد الفرص الاقتصادية”.

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