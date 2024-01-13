ولي العهد: برنامج عمل حافل في سنغافورة لبحث التعاون في مختلف المجالات

ولي العهد، نشر مساء السبت، مقطعا مصورا عبر حسابه في إنستغرام، معلقا عليه“‎برنامج عمل حافل في سنغافورة ركز على التبادل المعرفي في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير التكنولوجيا والإصلاح الإداري وتشجيع السياحة وإيجاد الفرص الاقتصادية”.

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