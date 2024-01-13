((باى سكاى)) تستهدف دخول أنشطة التمويل الاستهلاكى والادخار الرقمى خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة باى سكاى للمدفوعات الرقمية دخول أنشطة التمويل الاستهلاكى، والادخار الرقمى، والاستثمار الرقمى خلال عام 2024.

وقال وليد صادق المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة باى سكاى، لحلول المدفوعات الرقمية، إن الشركة تبحث التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكى لبدء مزاولة النشاط الذى ترى فيه فرص واعدة، إلى جانب إضافة أدوات للاستثمار والادخار الرقمى على تطبيقها ((يلا سوبر أب)).

موضوعاتأزيموت: 68 ألف مستثمر اشتروا وثائق صندوق”AZ Gold” خلال 6 أشهر ((بنيان)) التابعة لـ((كومباس كابيتال)) تشترى مبنى من ((ريدكون)) بمليار جنيه توقعات بزيادة الحصة السوقية لـ((جى بى كورب)) فى سوق السيارات

وأضاف صادق لـ((البورصة)) على هامش فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط، أن الشركة تبحث إمكانية التقدم للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكى، وتدشين منصة إلكترونية لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا خلال النصف الأول من العام الجارى، إلى جانب بحث إمكانية الحصول على رخصة البنك الرقمى بالشراكة مع مؤسسة مالية محلية، وستتخذ قرارها بشأن التقدم خلال الربع الاول من عام 2024.

وقال إن الوقت الحالى هو الأمثل لتقديم خدمات الاستثمار والادخار الرقمى، لتقديم منتجات جديدة للعملاء، موضحًا أن الشركة استثمرت نحو 1.5 مليار جنيه فى السنوات الثلاث الماضية.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات جديدة تتخطى 3 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، تزامنًا مع جولة تمويلية جديدة من 8 أرقام تعمل حاليًا على تجهيزها واختيار مديرها على أن تتم خلال الأشهر الست المقبلة، وفقًا لـ((صادق)).

وتابع أن الخطة التوسعية للشركة فى المملكة العربية السعودية ما زالت قائمة مع بعض التغييرات نظرًا لطبيعة السوق السعودى الذى بات يتمتع بمنافسة شرسة بين اللاعبين، فقامت الشركة بعقد شراكة مع أحد المزودين بالحلول الرقمية الكبار بهدف بدء العمليات سويًا.

وذكر أن الشركة توسعت فى السوقين الباكستانى والإماراتى، إلى جانب عملياتها التشغيلية الرئيسية فى السوق المصرية، خاصة وأنها توليها اهتمام كبير، مؤكدًا أن استراتيجية الشركة هى التركيز فى الأربع أسواق الرئيسية لها مصر والإمارات والسعودية وباكستان.

و”باى سكاى” هو مزود حلول الدفع من الجيل التالى، وتقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع للمؤسسات المالية والتجار والشركات والمستهلكين فى جميع أنحاء العالم لخدمة مليار مستهلك ومليون شركة من خلال الخدمات المالية الرقمية، مما يساعدهم على نقل أموالهم وتوفيرها وتنميتها بشكل أفضل.