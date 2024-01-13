بورصة الدار البيضاء تسجل ارتفاعا خلال تداولات الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها ، خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 12 يناير الجاري، على وقع الارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” ربحا بنسبة 1,07% إلى 12.501,67 نقطة.

وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 1,23% عند 1.023,02 نقطة، و1,24% مستقرا بذلك عند 932,75 نقطة، على التوالي.

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من جانبه، سجل MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا طفيفا بنسبة 0,03 % إلى 1.019,30 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 820,63 مليون درهم، سجلت بالسوق المركزي، بينما بلغت رسملة البورصة 648 مليار درهم.

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