تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 9 سفن وتم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1150 شاحنة و560 سيارة.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم أنه شملت حركة الواردات 11000 طن بضائع، و550 شاحنة وسيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و600 شاحنة و20 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، بينما غادره السفينتين امل ودليلة.

موضوعاتإغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط “النقل” تستهدف رفع أسطول الشركات التابعة الى 31 سفينة عام 2030

كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و357 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Amber M وعلى متنها 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن، والسفينة Dorrat Jeddah وعلى متنها 461 سيارة بوزن 900 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب.

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