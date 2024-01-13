المركزي الصينى: ركود الإسكان في الصين مستمر حتى 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال شنغ سونغ تشينغ، المدير السابق لقسم الإحصاء والتحليل في بنك الشعب الصيني“البنك المركزي” إن تراجع سوق العقارات في الصين قد يستمر لعامين آخرين قبل أن يعرف طريقه إلى الاستقرار.
رجح شنغ أن تتقلص مبيعات المنازل الجديدة في جميع أنحاء الصين بمقدار 50 مليون متر مربع أخرى هذا العام والعام المقبل، على أن يستقر الإجمالي السنوي لعام 2025 عند نحو 850 مليون متر مربع، وحينها، لن يشكل القطاع عائقاً أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي بعد ذلك، وفق تصريحاته في منتدى بشنغهاي اليوم السبت.
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جاءت تعليقات شنغ مع تسارع تراجع مبيعات المنازل الصينية في ديسمبر، حتى بعد أن نفذت الحكومة المزيد من إجراءات الدعم التي شملت تخفيف القيود على شراء المنازل في المدن الكبرى.
وقد أفقد الركود غير المسبوق في سوق الإسكان الاقتصاد الصيني محركاً رئيسياً للنمو في السنوات الثلاث الماضية وزاد من المخاطر المالية في أعقاب موجة قياسية من تخلف المطورين العقاريين عن السداد.
وقال شنغ في المنتدى اليوم السبت إن سوق العقارات شهدت علامات على الانتعاش في نوفمبر وديسمبر، ما دفع المبيعات على مستوى الصين للعام بأكمله لتقارب 950 مليون متر مربع.
وهذا يعني أن وتيرة انخفاض المبيعات ستكون معتدلة بمقدار النصف في 2023 مقارنة بالعام السابق، وفق تقديرات شنغ.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107717265
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