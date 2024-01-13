((إى فاينانس)).. مكاسب التحول الرقمى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تمتلك شركة“إى فاينانس” فرصًا لمواكبة الاتجاه السائد فى التحول الرقمى محليًا ودوليًا، من خلال شراكاتها الاستراتيجية المتعددة، حيث سيكون لها عوائد مرتفعة قد تحصد الشركة ثمارها نظرًا لدورها المتنامى بالقطاع خلال السنوات الماضية.
ووقعت“إى فاينانس” مع شركة IBM مصر، بروتوكول تعاون لدراسة فى وقت سابق، لإنشاء منصة مصرفية رقمية مدمجة بالذكاء الاصطناعى للبنوك والمؤسسات المالية، كما عقدت شراكة مع شركة“كود بيس تكنولوجيز”، لإطلاق أولى حلول الخدمات المصرفية الرقمية فى مصر.
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وبحسب بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية، فإن سهم“إى فاينانس” يتداول عند مضاعف ربحية قدره 25 مرة لآخر 12 شهرا، ومضاعف قيمة دفترية قدره 6.27 مرة، مقارنة بمضاعفى ربحية وقيمة دفترية 43.7 و7.59 على الترتيب للسنة المالية 2022.
وأغلق السهم الأسبوع الماضى، على سعر 18.16جنيه، بارتفاع 2.66% ومستحوذًا على 172.8 مليون جنيه من إجمالى تداولات السوق خلال الأسبوع.
توقعت“عربية أون لاين” أن تستفيد“إى فاينانس” من التوجه العالمى نحو الاستثمار فى الحوسبة السحابية، كما كشفت الشركة مطلع العام السابق أن منصتها للحوسبة السحابية حققت 200% أرباحا من الاستثمارات في هذا المجال.
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