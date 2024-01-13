Sunday, 14 January 2024 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((إى فاينانس)).. مكاسب التحول الرقمى

1/13/2024 2:19:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تمتلك شركة“إى فاينانس” فرصًا لمواكبة الاتجاه السائد فى التحول الرقمى محليًا ودوليًا، من خلال شراكاتها الاستراتيجية المتعددة، حيث سيكون لها عوائد مرتفعة قد تحصد الشركة ثمارها نظرًا لدورها المتنامى بالقطاع خلال السنوات الماضية.

ووقعت“إى فاينانس” مع شركة IBM مصر، بروتوكول تعاون لدراسة فى وقت سابق، لإنشاء منصة مصرفية رقمية مدمجة بالذكاء الاصطناعى للبنوك والمؤسسات المالية، كما عقدت شراكة مع شركة“كود بيس تكنولوجيز”، لإطلاق أولى حلول الخدمات المصرفية الرقمية فى مصر.

موضوعات متعلقة أزيموت: 68 ألف مستثمر اشتروا وثائق صندوق”AZ Gold” خلال 6 أشهر ((بنيان)) التابعة لـ((كومباس كابيتال)) تشترى مبنى من ((ريدكون)) بمليار جنيه توقعات بزيادة الحصة السوقية لـ((جى بى كورب)) فى سوق السيارات

وبحسب بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية، فإن سهم“إى فاينانس” يتداول عند مضاعف ربحية قدره 25 مرة لآخر 12 شهرا، ومضاعف قيمة دفترية قدره 6.27 مرة، مقارنة بمضاعفى ربحية وقيمة دفترية 43.7 و7.59 على الترتيب للسنة المالية 2022.

وأغلق السهم الأسبوع الماضى، على سعر 18.16جنيه، بارتفاع 2.66% ومستحوذًا على 172.8 مليون جنيه من إجمالى تداولات السوق خلال الأسبوع.

توقعت“عربية أون لاين” أن تستفيد“إى فاينانس” من التوجه العالمى نحو الاستثمار فى الحوسبة السحابية، كما كشفت الشركة مطلع العام السابق أن منصتها للحوسبة السحابية حققت 200% أرباحا من الاستثمارات في هذا المجال.

MENAFN13012024000202011048ID1107717264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث