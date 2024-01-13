“المراكبى للصلب” تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح إلى 70%

MENAFN - Al-Borsa News) تتطلع شركة المراكبى للصلب إلى رفع الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح لمصنعها إلى 70% مقابل 50% حاليًا، بدعم من شراء كميات كبيرة من الخامات ومستلزمات التصنيع خلال الفترة المقبلة.

قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المراكبى وضعت خطة مع بداية العام الجارى لفتح أسواق تصديرية جديدة لزياد الحصيلة الدولارية بغرض توظيفها فى استيراد الخامات.

موضوعاتسوهاج: إقامة 49 مدرسة جديدة وصيانة 80 أخرى بتكلفة 703 ملايين جنيه بني سويف: نحو 234 مليون جنيه لتمويل 739 مشروعاً صغيرا بالمحافظة ((مستثمرى العاشر)) تنفذ توسعات جديدة فى ((مجمع تبارك)) بقيمة 30 مليون جنيه

وأضاف لـ“البورصة”، أن الطاقة القصوى لمصانع حديد التسليح تتجاوز 15 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ الإنتاج الفعلى 7.5 مليون طن، وعودة العمل بكامل الطاقة مرهون بتدبير سيولة دولارية لاستيراد الخامات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي، إن الشركة تجهز لتصدير نحو 30% من إجمالى الإنتاج مقابل 20% حاليًا، والتى توجه لدول البرازيل، و إسبانيا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا.

أوضح أن الشركة تجد فى السوق الأفريقى فرصة واعدة، إلا أن المنافسة العنيفة من قبل الصين تعيق خطط مصانع الحديد، نظرًا لأن الصين تدعم القطاع بمميزات كبيرة تعزز قدرتها التنافسية بأى دول تتواجد فيها.

وأشار إلى أن التحدى الأكبر أمام الشركات المصرية لدخول السوق الأفريقى هو ارتفاع تكلفة الشحن، والذى لا يسمح للشركات بالتوسع فى الصادرات للقارة السمراء.

تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح فى مصر حوالى 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلى 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصرى 1.78 مليار دولار خلال عام 2021، بحسب تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وتنقسم مصانع الحديد والصلب فى مصر إلى 3 أنواع، وهي: مصانع متكاملة وهى تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى وأبرزها عز الدخيلة، والشركات نصف المتكاملة وتنتج المنتج النهائى من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، ومصانع الدرفلة التى تقوم بشراء عروق الصلب ودرفلتها إلى حديد التسليح.