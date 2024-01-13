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وزير النفط العراقي: أوبك+ تعمل على تحجيم التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط

1/13/2024 2:19:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم السبت إن مجموعة أوبك+ تعمل على“تحجيم” التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف“السوق النفطية تعاني العديد من التحديات التي تؤثر على استقرارها، وتعمل مجموعة أوبك+ على تحجيم هذه العوامل من خلال المراقبة والمتابعة، واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة”.

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وذكرت وزارة النفط العراقية أن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تجريها أوبك+ منذ نوفمبر تشرين الثاني أتاحت لدول أعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وأكد عبد الغني“حرص الوزارة على تحقيق زيادة في الإيرادات المالية المتأتية من عائدات تصدير النفط الخام دعما للموازنة، رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية”.

المصدر:

MENAFN13012024000202011048ID1107717262

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