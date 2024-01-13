وزير النفط العراقي: أوبك+ تعمل على تحجيم التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم السبت إن مجموعة أوبك+ تعمل على“تحجيم” التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط العالمية.
وأضاف“السوق النفطية تعاني العديد من التحديات التي تؤثر على استقرارها، وتعمل مجموعة أوبك+ على تحجيم هذه العوامل من خلال المراقبة والمتابعة، واتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة”.
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وذكرت وزارة النفط العراقية أن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تجريها أوبك+ منذ نوفمبر تشرين الثاني أتاحت لدول أعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.
وأكد عبد الغني“حرص الوزارة على تحقيق زيادة في الإيرادات المالية المتأتية من عائدات تصدير النفط الخام دعما للموازنة، رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية”.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107717262
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