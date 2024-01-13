مدبولي: الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من الموالح لنمو الصادرات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية خاصة من الموالح بما يُسهم في زيادة نمو الصادرات في هذا المجال الواعد وفتح أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، ضمن جولته اليوم بمشروعات الانتاج الزراعي بمحافظة البحيرة، محطة تعبئة البرتقال واليوسفي التابعة لشركة القاهرة للاستيراد والتصدير“جامكو”، بالشراكة مع شركة أجرولاند للتصنيع الزراعي، بحضور هاني النجار رئيس الشركة، ومحمد موينة شريك شركة أجرولاند.

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من جانبه أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن المشروع يُعد أحد المشروعات الناجحة التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، مؤكدا أهمية المشروع حيث يستهدف تحقيق وفرة في محاصيل الموالح خاصة البرتقال واليوسفي وزيادة جودة الإنتاج من المنتجات الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية كبيرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من هاني النجار الذي أوضح أن المحطة بدأت نشاطها عام 2019 وهي مقامة على مساحة 21 ألف م2، مضيفاً أنه يوجد بها عدد من خطوط الإنتاج، تشمل: 2 خط تشغيل، و2 جهاز فرز وتحجيم، و4 خطوط آلي، وتصل الطاقة الإنتاجية لنحو 550 طناً يومياً، كما يوجد 6 ثلاجات حفظ تستوعب حوالي 2500 طن، بالإضافة إلى 3 وحدات تبريد سريع، كما أشار إلى أن عدد الموظفين بالمحطة يبلغ 150 فردا، بالإضافة إلى 400 عامل كعمالة يومية.

وتفقد رئيس الوزراء مراحل الإنتاج بالكامل داخل المزرعة، بما في ذلك مزارع البرتقال واليوسفي، ومحطة الفرز والتعبئة للمحاصيل حيث أوضح هاني النجار، أن المحطة تشهد الموسم الخامس لتصدير الحاصلات، حيث تم تصدير 90 ألف طن خلال الموسم الماضي بالشراكة مع شركة اجرولاند للتصنيع الزراعي، والمستهدف أن يصل الرقم إلى 110 آلاف طن خلال الموسم الحالي، كما أنه من المخطط تصدير 200 ألف طن خلال السنوات الخمس القادمة.

وأشار إلى أن الشركة حاصلة على الترتيب الثاني بين الشركات المصرية لتصدير الموالح لعامين على التوالي، في عدة أصناف تشمل: بسره، بادي، صيفى، ميراف، موركت، ليمون، جريب فروت، فريمونت، ميخال، وذلك من إنتاج مزرعة الصحراوي بمساحة 600 فدان، ومزرعة البستان بمساحة 700 فدان، ويتم التصدير لجميع دول العالم، كما نوه إلى أن الشركة حاصلة على عدد من شهادات الجودة أبرزها GLOBAL G.A.P وGRASP For Farms وBRCGS Grade AA و ISO9001 وISO45001 .

وأضاف هاني النجار، أن الشركة بصدد تنفيذ توسعات بمساحة 27 ألف م2، لتنفيذ محطة فرز ثالثة، وإضافة خط فراولة، وخط عنب، ومخازن للشركة، وسكن إداري للموظفين، بهدف تنمية نشاط الشركة وتنفيذ خططها لزيادة الإنتاج.

وفي ختام الجولة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما شهده اليوم، وما لمسه من مستوى عال من جودة المنتج النهائي للمحطة.

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