سوهاج: إقامة 49 مدرسة جديدة وصيانة 80 أخرى بتكلفة 703 ملايين جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ سوهاج طارق الفقي إن المحافظة شهدت خلال العام المنقضي نهضة تنموية غير مسبوقة في قطاع الأبنية التعلمية، حيث تم إقامة 49 مدرسة جديدة وصيانة 80 مدرسة أخرى بإجمالي تكاليف بلغت 703 ملايين جنيه.
وأضاف المحافظ – في تصريح اليوم – أن المدارس الجديدة التي جرى إقامتها والبالغ عددها 49 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية المختلفة بلغت تكلفتها 547 مليون جنيه، منها 27 مدرسة تم تسليمها بتكلفة 251 مليونا و100 ألف جنيه، وفرت 359 فصلاً دراسياً، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة في 80 مدرسة أخرى بتكلفة إجمالية 156 مليونا و500 ألف جنيه.
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ولفت المحافظ إلى أن المدارس التي تم تسليمها شملت 8 مدارس بمركز سوهاج، و4 مدارس بمركز المنشأة، و4 مدارس بمركز أخميم، و4 مدارس بمركز طهطا، ومدرستين بمركز المراغة، ومدرستين بمركز جرجا، ومدرسة بمركز دارالسلام، ومدرسة بمركز البلينا.
وأوضح محافظ سوهاج أن المشروعات التعليمية الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل في إقامة 18 مدرسة بتكلفة 211 مليونا و200 ألف جنيه، سوف تسهم في توفير 280 فصلاً دراسياً جديداً، كما تم إسناد 4 مدارس أخرى للتنفيذ بتكلفة 84 مليونا و400 ألف جنيه لتوفر 57 فصلاً دراسياً.
وفي سياق التعليم العالي وجه رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل لجان الإمتحانات للإجابة على كافة استفسارات الطلاب، وتوفر المناخ الملائم لهم لأدائها بسهولة ويسر.
جاء ذلك خلال تفقده ، اليوم سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والتربية والهندسة بالمقر الجديد للجامعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سيرها، ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، موجهاً بالتشديد على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان، والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107717258
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