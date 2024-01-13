((باى سكاى)) تستهدف دخول أنشطة التمويل الاستهلاكى والادخار الرقمى خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة باى سكاى للمدفوعات الرقمية دخول أنشطة التمويل الاستهلاكى، والادخار الرقمى، والاستثمار الرقمى خلال عام 2024.
وقال وليد صادق المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة باى سكاى، لحلول المدفوعات الرقمية، إن الشركة تبحث التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكى لبدء مزاولة النشاط الذى ترى فيه فرص واعدة، إلى جانب إضافة أدوات للاستثمار والادخار الرقمى على تطبيقها ((يلا سوبر أب)).
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وأضاف صادق لـ((البورصة)) على هامش فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط، أن الشركة تبحث إمكانية التقدم للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكى، وتدشين منصة إلكترونية لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا خلال النصف الأول من العام الجارى، إلى جانب بحث إمكانية الحصول على رخصة البنك الرقمى بالشراكة مع مؤسسة مالية محلية، وستتخذ قرارها بشأن التقدم خلال الربع الاول من عام 2024.
وقال إن الوقت الحالى هو الأمثل لتقديم خدمات الاستثمار والادخار الرقمى، لتقديم منتجات جديدة للعملاء، موضحًا أن الشركة استثمرت نحو 1.5 مليار جنيه فى السنوات الثلاث الماضية.
وتستهدف الشركة ضخ استثمارات جديدة تتخطى 3 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، تزامنًا مع جولة تمويلية جديدة من 8 أرقام تعمل حاليًا على تجهيزها واختيار مديرها على أن تتم خلال الأشهر الست المقبلة، وفقًا لـ((صادق)).
وتابع أن الخطة التوسعية للشركة فى المملكة العربية السعودية ما زالت قائمة مع بعض التغييرات نظرًا لطبيعة السوق السعودى الذى بات يتمتع بمنافسة شرسة بين اللاعبين، فقامت الشركة بعقد شراكة مع أحد المزودين بالحلول الرقمية الكبار بهدف بدء العمليات سويًا.
وذكر أن الشركة توسعت فى السوقين الباكستانى والإماراتى، إلى جانب عملياتها التشغيلية الرئيسية فى السوق المصرية، خاصة وأنها توليها اهتمام كبير، مؤكدًا أن استراتيجية الشركة هى التركيز فى الأربع أسواق الرئيسية لها مصر والإمارات والسعودية وباكستان.
و”باى سكاى” هو مزود حلول الدفع من الجيل التالى، وتقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع للمؤسسات المالية والتجار والشركات والمستهلكين فى جميع أنحاء العالم لخدمة مليار مستهلك ومليون شركة من خلال الخدمات المالية الرقمية، مما يساعدهم على نقل أموالهم وتوفيرها وتنميتها بشكل أفضل.
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