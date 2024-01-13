تراجع هوامش ربحية شركات الأغذية رغم ارتفاع المبيعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) حمدى: 95% ارتفاعا في أسعار المنتجات منذ مارس 2022
تراجعت هوامش ربحية شركات الأغذية المدرجة في البورصة المصرية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام والتى بدورها رفعت من تكلفة الإنتاج.
وتسعى الشركات لتمرير هذه الزيادات فى تكلفة المواد الخام إلى المستهلكين مما يدفعهم لترشيد استهلاكهم وتقليل المشتريات.
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وتوقع محللون، أن يظل أداء القطاع جيدا على الرغم من تراجع مبيعاته نظرا لأهمية المنتجات التى يقدمها للمستهلكين كما يعد من أبرز القطاعات الدفاعية.
أشاروا إلى تعويض أثر هذا التراجع بالزيادة فى أسعار هذه المنتجات، مما يعظم من إجمالى إيرادات هذه الشركات، إلا أن التكلفة ما زالت مرتفعة.
وبلغ هامش ربحية شركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 32.9% مقارنة بنحو 33.3% خلال نفس الفترة من عام 2022،رغم ارتفاع إجمالى المبيعات بنحو 70% عن الفترة المناظرة من العام الأسبق.
وقالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة تقوم بتمرير الزيادات فى تكلفة الإنتاج بشكل كامل إلى المستهلك النهائى تدريجياً، حيث تتوافر لديها شرائح سعرية مختلفة تناسب تنوع القوى الشرائية لتتراوح منتجات الشركة بين جنيهان إلى 12 جنيه حسب طبيعة المستهلك.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بنسبة 70% لتسجل 8.75 مليار جنيه، مقابل 5.14 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام 2022.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.26 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من عام 2023، مقابل أرباح بلغت 673.77 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من عام 2022. ويليام: زيادة الأسعار الأخيرة سيظهرتأثيرها بنهاية الربع الحالى
كما تراجع هامش ربحية شركة أجواء للصناعات الغذائية منذ يناير وحتى سبتمبر 2023 لتسجل 13.3% مقارنة بنحو 15.4% خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وارتفعت أرباح شركة أجواء للصناعات الغذائية خلال أول 9 أشهر من العام الماضى لتسجل 101 مليون جنيه محققة نسبة نمو بلغت 57.81%، مقارنة بنحو 64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت الشركة إجمالى مبيعات خلال الفترة بلغت 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 15% عن الفترة المناظرة من العام الأسبق، حيث سجلت 1.3 مليار جنيه.
وقال هشام حمدى، محلل مالى أول بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ناتج عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وما تبعه من ارتفاع مستوى التضخم وتكاليف المواد الخام مما ينتج عنه زيادة أسعار المنتجات النهائية.
وأوضح أن شركات الأغذية تمرر ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى المستهلك النهائى تدريجياً، وهذه الزيادات منذ مارس 2022 تمثل نحو 95% دفعت المستهلك لترشيد استهلاكه،مما نتج عنه انخفاض أحجام المبيعات.
وتابع أن شركات الأغذية استطاعت تعويض تراجع الإيرادات الناتج عن خفض كمية المبيعات بزيادة الأسعار مما أثر إيجابياً على إيرادات القطاع، لافتاً إلى أن أي زيادات أخرى تطرأ على تكلفة الإنتاج سيتم تمريرها إلى المستهلك تدريجياً، حيث توجد فجوة بين زيادة تكلفة الإنتاج على زيادة أسعار المنتجات تتراوح بين 3 و9 أشهر.
وذكر أن خطط أسعار شركات الأغذية خلال العام الجارى تتوقف على وفرة العملة الدولارية بالسوق المحلى وثبات سعر الصرف، بالإضافة إلى مستوى التضخم بالسوق.
وتميزت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بتحقيق ارتفاع فى هامش ربحتها والذى بلغ 20% خلال الفترة، مقارنة بنحو 19.3% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 5.8% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، لتصل 307.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 326.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
فيما ارتفع إجمالى مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 5 مليارات جنيه، مقابل مبيعات 3.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وقال حمدى، إن إجمالى إيرادات شركة چهينة ارتفعت فى الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 50%، مما يعبر بشكل كبير عن النمو الذى حدث بقطاع الاغذية نظراً لاستحواذ الشركة على اكثر من 50% من سوق الألبان المعلبة.
وأوضح أن النمو بالربع الثالث لشركات قطاع الاغذية جاء بسبب زيادة قدرها 60% بأرباح المنتجات وزيادة تكلفة المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والتى ترتبط بشكل كبير بسعر الدولار، مشيراً إلى أن زيادة التكاليف التشغيلية والتضخم كانوا الأكثر تاثيراً على نمو القطاع، حيث شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 64%.
وتوقع حمدى أن يسجل القطاع بأحجام مبيعات مرتفعة خاصة فى حالة حدوث تحرير سعر الصرف، مع تحقيق الربحية للشركات وتباطؤ فى زيادة أسعار المنتجات الغذائية مما سيؤدى إلى تحسن فى أحجام المبيعات بداية من الربع الثانى من 2024 وتحسين الإنتاجية.
واستقرت هوامش ربحية شركة جهينة للصناعات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 عند 25.6%، كما سجلت نفس النسبة خلال الفترة المناظرة من 2022.
وقفزت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 85.4% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتصل 878.9 مليون جنيه، مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وأوضحت مارينا ويليام، محللة القطاع الاستهلاكى بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، أن الزيادات فى الاسعار التى تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لن يتضح تأثيرها إلا في النتائج المالية الخاصة بنهاية الربع الأول من العام الجارى، متوقعة أن تستقر أسعار المنتجات حالياً على أن يتم رفعها مرة أخرى في النصف الثانى من العام.
وأشارت إلى أن زيادات الأسعار التى شهدها قطاع الأغذية خلال العام الماضى ظهر تأثيرها بانخفاض أحجام المبيعات خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لكن لم تنخفض بشكل كبير حيث تعد هذه المنتجات من السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها.
وتابعت أن الزيادات فى أسعار المنتجات مازالت تغطى انخفاض المبيعات، لافتة إلى أن شركات الأغذية تولى اهتمامها فى تعويض هوامش الخسارة التى شهدتها من زيادات الأسعار.
وانخفضت هامش ربحية شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتى” خلال الفترة لتسجل 24.5% خلال، مقارنة بنحو 25% خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وتضاعفت أرباح“دومتى”، لتصل 354.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بربح 162.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام لتصل 5.32 مليار جنيه، مقابل 3.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
كما تراجع هامش ربحية شركة العربية لمنتجات الألبان – آراب ديرى، لتسجل 20% منذ يناير وحتى سبتمبر 2023، مقارنة بـ 25% خلال نفس الفترة من 2022.
وتضاعفت أرباح الشركة 2.83 مرة خلال أول تسعة أشهر من العام الماضى لتسجل 92 مليون جنيه، مقابل 24 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وبلغ إجمالى مبيعات الشركة نحو 1.5 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 821 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق محققة نمواً بنسبة 87%.
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