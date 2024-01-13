تراجع هوامش ربحية شركات الأغذية رغم ارتفاع المبيعات

تراجعت هوامش ربحية شركات الأغذية المدرجة في البورصة المصرية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام والتى بدورها رفعت من تكلفة الإنتاج.

وتسعى الشركات لتمرير هذه الزيادات فى تكلفة المواد الخام إلى المستهلكين مما يدفعهم لترشيد استهلاكهم وتقليل المشتريات.

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وتوقع محللون، أن يظل أداء القطاع جيدا على الرغم من تراجع مبيعاته نظرا لأهمية المنتجات التى يقدمها للمستهلكين كما يعد من أبرز القطاعات الدفاعية.

أشاروا إلى تعويض أثر هذا التراجع بالزيادة فى أسعار هذه المنتجات، مما يعظم من إجمالى إيرادات هذه الشركات، إلا أن التكلفة ما زالت مرتفعة.

وبلغ هامش ربحية شركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 32.9% مقارنة بنحو 33.3% خلال نفس الفترة من عام 2022،رغم ارتفاع إجمالى المبيعات بنحو 70% عن الفترة المناظرة من العام الأسبق.

وقالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة تقوم بتمرير الزيادات فى تكلفة الإنتاج بشكل كامل إلى المستهلك النهائى تدريجياً، حيث تتوافر لديها شرائح سعرية مختلفة تناسب تنوع القوى الشرائية لتتراوح منتجات الشركة بين جنيهان إلى 12 جنيه حسب طبيعة المستهلك.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بنسبة 70% لتسجل 8.75 مليار جنيه، مقابل 5.14 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام 2022.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.26 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من عام 2023، مقابل أرباح بلغت 673.77 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من عام 2022.

كما تراجع هامش ربحية شركة أجواء للصناعات الغذائية منذ يناير وحتى سبتمبر 2023 لتسجل 13.3% مقارنة بنحو 15.4% خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وارتفعت أرباح شركة أجواء للصناعات الغذائية خلال أول 9 أشهر من العام الماضى لتسجل 101 مليون جنيه محققة نسبة نمو بلغت 57.81%، مقارنة بنحو 64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة إجمالى مبيعات خلال الفترة بلغت 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 15% عن الفترة المناظرة من العام الأسبق، حيث سجلت 1.3 مليار جنيه.

وقال هشام حمدى، محلل مالى أول بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ناتج عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وما تبعه من ارتفاع مستوى التضخم وتكاليف المواد الخام مما ينتج عنه زيادة أسعار المنتجات النهائية.

وأوضح أن شركات الأغذية تمرر ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى المستهلك النهائى تدريجياً، وهذه الزيادات منذ مارس 2022 تمثل نحو 95% دفعت المستهلك لترشيد استهلاكه،مما نتج عنه انخفاض أحجام المبيعات.

وتابع أن شركات الأغذية استطاعت تعويض تراجع الإيرادات الناتج عن خفض كمية المبيعات بزيادة الأسعار مما أثر إيجابياً على إيرادات القطاع، لافتاً إلى أن أي زيادات أخرى تطرأ على تكلفة الإنتاج سيتم تمريرها إلى المستهلك تدريجياً، حيث توجد فجوة بين زيادة تكلفة الإنتاج على زيادة أسعار المنتجات تتراوح بين 3 و9 أشهر.

وذكر أن خطط أسعار شركات الأغذية خلال العام الجارى تتوقف على وفرة العملة الدولارية بالسوق المحلى وثبات سعر الصرف، بالإضافة إلى مستوى التضخم بالسوق.

وتميزت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بتحقيق ارتفاع فى هامش ربحتها والذى بلغ 20% خلال الفترة، مقارنة بنحو 19.3% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 5.8% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، لتصل 307.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 326.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما ارتفع إجمالى مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 5 مليارات جنيه، مقابل مبيعات 3.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وقال حمدى، إن إجمالى إيرادات شركة چهينة ارتفعت فى الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 50%، مما يعبر بشكل كبير عن النمو الذى حدث بقطاع الاغذية نظراً لاستحواذ الشركة على اكثر من 50% من سوق الألبان المعلبة.

وأوضح أن النمو بالربع الثالث لشركات قطاع الاغذية جاء بسبب زيادة قدرها 60% بأرباح المنتجات وزيادة تكلفة المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والتى ترتبط بشكل كبير بسعر الدولار، مشيراً إلى أن زيادة التكاليف التشغيلية والتضخم كانوا الأكثر تاثيراً على نمو القطاع، حيث شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 64%.

وتوقع حمدى أن يسجل القطاع بأحجام مبيعات مرتفعة خاصة فى حالة حدوث تحرير سعر الصرف، مع تحقيق الربحية للشركات وتباطؤ فى زيادة أسعار المنتجات الغذائية مما سيؤدى إلى تحسن فى أحجام المبيعات بداية من الربع الثانى من 2024 وتحسين الإنتاجية.

واستقرت هوامش ربحية شركة جهينة للصناعات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 عند 25.6%، كما سجلت نفس النسبة خلال الفترة المناظرة من 2022.

وقفزت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 85.4% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتصل 878.9 مليون جنيه، مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وأوضحت مارينا ويليام، محللة القطاع الاستهلاكى بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، أن الزيادات فى الاسعار التى تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لن يتضح تأثيرها إلا في النتائج المالية الخاصة بنهاية الربع الأول من العام الجارى، متوقعة أن تستقر أسعار المنتجات حالياً على أن يتم رفعها مرة أخرى في النصف الثانى من العام.

وأشارت إلى أن زيادات الأسعار التى شهدها قطاع الأغذية خلال العام الماضى ظهر تأثيرها بانخفاض أحجام المبيعات خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لكن لم تنخفض بشكل كبير حيث تعد هذه المنتجات من السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها.

وتابعت أن الزيادات فى أسعار المنتجات مازالت تغطى انخفاض المبيعات، لافتة إلى أن شركات الأغذية تولى اهتمامها فى تعويض هوامش الخسارة التى شهدتها من زيادات الأسعار.

وانخفضت هامش ربحية شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتى” خلال الفترة لتسجل 24.5% خلال، مقارنة بنحو 25% خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.

وتضاعفت أرباح“دومتى”، لتصل 354.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بربح 162.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام لتصل 5.32 مليار جنيه، مقابل 3.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

كما تراجع هامش ربحية شركة العربية لمنتجات الألبان – آراب ديرى، لتسجل 20% منذ يناير وحتى سبتمبر 2023، مقارنة بـ 25% خلال نفس الفترة من 2022.

وتضاعفت أرباح الشركة 2.83 مرة خلال أول تسعة أشهر من العام الماضى لتسجل 92 مليون جنيه، مقابل 24 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وبلغ إجمالى مبيعات الشركة نحو 1.5 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 821 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق محققة نمواً بنسبة 87%.