بورصة الدار البيضاء تسجل ارتفاعا خلال تداولات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها ، خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 12 يناير الجاري، على وقع الارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” ربحا بنسبة 1,07% إلى 12.501,67 نقطة.
وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 1,23% عند 1.023,02 نقطة، و1,24% مستقرا بذلك عند 932,75 نقطة، على التوالي.
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من جانبه، سجل MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا طفيفا بنسبة 0,03 % إلى 1.019,30 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 820,63 مليون درهم، سجلت بالسوق المركزي، بينما بلغت رسملة البورصة 648 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107717252
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