سد الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة ليس أمرًا مفروغًا منه

MENAFN - Al-Borsa News) يعيش نحو 700 مليون شخص حول العالم على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وهو خط الفقر الذي حدده البنك الدولي ، لكن كيف يمكن سد الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية؟

هذا السؤال شغل أجيالاً من كبار الاقتصاديين، بمن فيهم عالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل روبرت سولو الذي توفي في 21 ديسمبر الماضي.

موضوعات46 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود لمدينة شنتشن الصينية في 2023 أسعار“رولكس” المستعملة َتتجه نحو الاستقرار وزير النفط العراقي: أوبك+ تعمل على تحجيم التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط

يقول مايكل كريمر، من جامعة شيكاغو، وهو حائز آخر على جائزة نوبل، إن نموذجه للنمو“لا يزال ذي رؤية بعيدة المدى ووثيق الصلة بالموضوع”.

نشأ سولو في فترة الكساد الاقتصادي، ثم رأى الاقتصادات الأوروبية تنتعش سريعًا في العقد التالي للحرب العالمية الثانية.

وعلى حد تعبيره، فإن السؤال عن السبب وراء نمو بعض الدول بشكل أسرع من غيرها كان“محط اهتمام كبير”.

أصبح النموذج الذي كتبه أساسيًا، فلا يزال يُدرس حتى اليوم، وكانت تنبؤاته مذهلة.

لنبدأ ببلدين يتمتعان بمعدلات متماثلة على صعيد الادخار والنمو السكاني وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، ثم لنفترض أن عوائد الاستثمار تنخفض كلما حصلت على مزيد منه.

وبالاستعانة بالقليل من علم الجبر، يمكن إثبات أن الدول التي تبدأ فقيرة لا بد أن تنمو بسرعة أكبر من نظيراتها الأكثر ثراءً، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

كان هذا“التقارب غير المشروط” فكرة رائعة ومتفائلة، لكنه كان أيضًا حقل ألغام إحصائيًا.

ويبدو أن إحدى الدراسات التي أجريت في 1986 وجدت أدلة في أوساط مجموعة مكونة من 16 دولة غنية، لكن كما يصف الاقتصادي ديبراج راي، سيكون من السهل اكتشاف التقارب إلى النجومية بين فريق كرة سلة كبير.

ولا شك أن استنتاج أن مجموعة عشوائية من الطامحين ستتجه نحو الطبقة العليا سيكون بمثابة قفزة هائلة.

دفعت معالجة الأرقام على نطاق أوسع الاقتصاديين للتخلي عن التقارب غير المشروط، فمن المحبط أن الدول الفقيرة على مدى قرون لم يكن من المرجح لها النمو بسرعة أكبر من الدول الأكثر ثراء.

ولم يصمد التقارب المشروط إلا عندما وضع في الاعتبار الاختلافات بين الدول، في عوامل مثل النمو السكاني أو معدلات الاستثمار.

ثم حدث شيء غير عادي، فقد بدأت الدول الفقيرة تشهد نموًا أعلى مقارنة بالدول الثرية، وأقل تقلبًا وأكثر استمرارًا في منتصف التسعينيات تقريبا.

هذا التوجه كان واسع النطاق، ولم يكن مدفوعًا من قبل أي دولة مثل الصين. فقد أطلقت إحدى الدراسات التي نشرت في 2021 على هذا الأمر اسم“العصر الجديد من التقارب غير المشروط”.

وجدت دراسة مختلفة نشرها كريمر وجاك ويليس، من جامعة كولومبيا، ويانج يو، من جامعة هونج كونج، في 2021 أن التغيير تزامن مع تزايد تشابه الدول في العديد من النواحي الأخرى أيضًا، مثل معدلات النمو السكاني والاستثمار وإنفاق الحكومات.

وبالرغم من أن مؤلفي الدراسة كانوا حريصين على الإشارة إلى عدم اتضاح ما الذي يسبب ماذا، فمن المحتمل أن السياسات المتشابهة على نحو متزايد ساعدت الدول الفقيرة على التقارب مع الدول الثرية.

ويقول ويليس إنه إذا اقتنعت بهذه الفكرة، فهذا سبب للتفاؤل.

لسوء الحظ، ربما يكون هذا العصر الذهبي الجديد قد انتهى بالفعل، إذ تؤكد أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي أنه خلال عقد 2000، انخفض تشتت دخل الفرد عبر مجموعة متسقة من 204 دول.

لكن ابتداء من منتصف عقد 2010، استقر الوضع، وهو توجه عطله الوباء مؤقتًا.

وبقياس التقارب بشكل مختلف، في عقدي 2000 و2010، نمت الدول الفقيرة بشكل أسرع من الدول الأكثر ثراءً.

لكن ابتداء من 2015، لم يكن دخل الفرد مرتبطًا بشكل أساسي بالنمو حتى 2022.

وبين 2019 و2022، نمت الدول الفقيرة بشكل أبطأ من نظيراتها الثرية.

سيكون من المريح التشبث بالأمل في التقارب غير المشروط.

ولعل التوجهات الحديثة للغاية تتحدث عن غرابة كوفيد-19 أكثر من تحدثها عن حقبة جديدة.

وربما أدت الاستجابات المالية القوية من قبل الدول الثرية إلى تمكين التعافي بشكل أسرع، وهو تأثير سيتلاشى بمرور الوقت.

يشير جاريد روبين، من جامعة تشابمان، إلى وجهة نظر أكثر تشاؤمًا، وهي أن التقارب في أوائل عقد 2000 كان مجرد تحول لمرة واحدة للعمال إلى سوق العمل العالمية.

بعبارة أخرى، إنها ثمرة العولمة المتدلية.

ومن ناحية أخرى، تبدو مؤسسات كالبنك الدولي متشائمة بشأن التنمية، نظرًا لتغير المناخ وارتفاع أسعار الفائدة وضعف المؤسسات الديمقراطية.

عند مناقشة نظرية النمو، قال سولو ذات مرة إن“عدد الأسئلة المطروحة كان أكبر من الإجابات”.

ولا يزال ذلك صحيحًا، فنحن لا نعرف بالضبط كيف نضمن لحاق الدول الفقيرة بالدول الثرية؟ لكننا نعلم أنه لا يوجد شيء تلقائي في هذا الأمر.