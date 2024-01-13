أسعار رولكس المستعملة َتتجه نحو الاستقرار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق مؤشر أسعار ساعات رولكس المستعملة مكاسب طفيفة خلال الشهر الماضي ،في علامة على استقرار أسعار الساعات المستعملة بعد أكثر من عام ونصف من الانخفاضات الحادة.
استقر مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش”، الذي يتتبع أسعار 50 طرازاً من الساعات السويسرية الأكثر تداولاً من حيث قيمة المعاملة، في ديسمبر، في حين ارتفع مؤشر ساعات“رولكس” بنحو 0.7%.
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يُعتبر ذلك علامة على توقف تراجع أسعار الساعات الفاخرة المستعملة.
شهدت الأسعار ارتفاعاً خلال الوباء، إذ تهافت المستهلكون الأثرياء العالقون في المنازل على شراء الساعات من العلامات التجارية الشهيرة مثل“رولكس” و”باتيك فيليب” و”أوديمارس بيغه” عبر الإنترنت.
بدأت الأسعار في الانخفاض بشكل حاد في أبريل 2022، إذ ارتفعت أسعار الفائدة وتراجعت قيمة العملات المشفرة.
كما سجل مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش” أدنى مستوياته في عامين خلال نوفمبر.
مع التوقعات الحالية بتراجع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، قد تشهد الساعات الفاخرة المستعملة، وخاصة ساعات“رولكس”، استقراراً في أسعارها. إذ ارتفع مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش” لساعات“رولكس” بنسبة 1% خلال الشهرين الماضيين بينما لم يشهد المؤشر العام، الذي يتتبع أسعار“باتيك فيليب” و”أوديمارس بيغه”، أي تغير خلال الفترة نفسها.
لا يزال المؤشر منخفضاً بنحو 7% خلال الأشهر الـ12 الماضية ونحو 30% في نحو عامين.
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