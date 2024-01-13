تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 9 سفن وتم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1150 شاحنة و560 سيارة.
وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم أنه شملت حركة الواردات 11000 طن بضائع، و550 شاحنة وسيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و600 شاحنة و20 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، بينما غادره السفينتين امل ودليلة.
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كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و357 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Amber M وعلى متنها 5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن، والسفينة Dorrat Jeddah وعلى متنها 461 سيارة بوزن 900 طن قادمة من جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107717249
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