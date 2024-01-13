توقعات بزيادة الحصة السوقية لـ((جى بى كورب)) فى سوق السيارات

توقعت مراكز بحثية زيادة الحصة السوقية لشركة ((جى بى كوربوريشن)) من قطاع السيارات ، خلال الفترة المقبلة؛ نظراً إلى خطتها التوسعية الرامية للتواجد فى أسواق جديدة.

وقالت بحوث العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إنَّ زيادة الحصة السوقية المتوقعة للشركة مدفوعة بعدة عوامل، على رأسها خطة التوسعات الخارجية للشركة نحو أسواق جديدة لتوفير الدولار، بالإضافة إلى قدرتها على زيادة عدد السيارات المباعة.

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وأشارت البحوث إلى أن قطاع السيارات فى مصر يواجه ضغوطاً متعددة فى الوقت الحالى؛ بسبب نقص العملة الصعبة، وانخفاض كميات المواد الخام المتاحة، والذى أدى إلى عمل خطوط الإنتاج بأقل من طاقتها، بجانب القفزات فى أسعار السيارات فى السوق المحلى، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، ومشاكل سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى معدلات التضخم الهائلة.

وشهد قطاع السيارات والمركبات فى مصر انخفاضاً ملحوظاً فى المبيعات، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 58.8% على أساس سنوى، ليسجل عدد الوحدات المباعة نحو 70.01 ألف وحدة، مقارنة بنحو 168.8 مركبة خلال الفترة المقارنة، لكنَّ مبيعات سيارات الركاب لاقت بعض التحسن خلال شهر أكتوبر من العام الماضى، لتزداد بنسبة 14.7% على أساس سنوى.

وذكرت مراكز بحوث، أنه رغم تلك المعوقات فإنَّ ((جى بى كورب))، العاملة فى قطاعى السيارات والخدمات المالية غير المصرفية، لديها إمكانات واعدة للنمو محلياً وإقليمياً؛ بسبب تمتعها بسيولة دولارية، إذ حصلت على عوائد دولارية بمبلغ إجمالى 100 مليون دولار، من بيع حصتين قدرهما 45%، و7.5% من مجموع مساهمتها فى كل من ((جى بى للتأجير التمويلى))، و((إم إن تى حالا))، على الترتيب.

واستغلت الشركة هذه الحصيلة الدولارية فى تشغيل خطوط الإنتاج، واستيراد احتياجاتها من الخارج لاستمرار تشغيل مصانعها، كما اشترت سيارات مجهزة بالكامل لتبيعها عن طريق التصدير بالعملة الصعبة لتحافظ على حصيلتها الدولارية.

وأشارت البحوث إلى أن عمل الشركة فى قطاعات متنوعة، يمنحها المزيد من الفرص للنمو، وخاصة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذى لم يصل بعد إلى مرحلة التشبع، إذ تمتلك الشركة محفظة قوية من الخدمات، متوقعة وصول صافى أرباحها إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية 2023، على أن تحقق بعدها نمواً سنوياً فى صافى الربح بنسبة 34.7% حتى نهاية 2030.

وسجلت الشركة صافى أرباح بلغت 1.35 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.74 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى إلى 19.52 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.88 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

وتوقعت بحوث ((العربى الأفريقي))، أن يتعافى قطاع السيارات من التراجع الذى شهده مؤخراً، فى ظل الجهود الواضحة لتوطين صناعة السيارات؛ حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع الحكومة لتطوير قطاع السيارات فى مصر، بالإضافة إلى خطط الشركة لاستغلال مصنعها فى مدينة ((السادات)) لتجميع سيارات الركاب والمركبات الخفيفة، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 50 ألف مركبة فى السنة.

وأضافت البحوث أن ((جى بى كوربوريشن)) تعمل على مشروع استبدال ((التوك توك)) داخل حدود مصر، والذى من المقرر أن يدر عليها أرباحاً مرتفعة، فور الحصول على الموافقة لتنفيذه، كما تتوقع أرباحاً إضافية فى حالة بيع جزء من حصتها المقدرة بنحو 49.5% فى ((إم إن تى حالا)).

وعلى صعيد آخر، تواجه الشركة مخاطر متعلقة بتذبذب سعر الصرف، والذى يؤثر بصورة مباشرة على قطاع السيارات، بينما يتأثر النشاط التمويلى لها بشكل أكبر بالزيادة فى تكلفة التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع المنافسة فى نشاط الخدمات المالية غير المصرفية؛ نظراً إلى دخول لاعبين جدد فى القطاع بشكل مستمر.

وحددت بحوث ((العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية)) القيمة العادلة للسهم عند 11.54 جنيه، مع توصية بشراء السهم الذى يتداول بسعر سوقى يبلغ نحو 9.03 جنيه فى آخر إغلاق له بتاريخ الخميس 11 يناير من العام الجارى.

وتابعت أن سهم ((جى بى كورب)) يتداول عند مضاعف ربحية ومضاعف قيمة دفترية قيمتهما 3.8 مرة، و0.4 مرة، على الترتيب، بينما يتم تداول أسهم الشركات المنافسة عند مضاعفى ربحية وقيمة دفترية 8.6 مرة، و1.2 مرة، على التوالى.

وتوقعت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية، ارتفاع الحصة السوقية للشركة فى السوق المصرى لسيارات الركاب خلال الفترة المقبلة، بدعم أساسى من الفرصة الواعدة أمام مجمعى السيارات مثل ((جى بى كورب)) لزيادة حصتها السوقية من خلال السيارات التى يتم تجميعها محلياً.

وأضافت ((النعيم))، أن الشركة تمتلك بالفعل مصنعاً بطاقة استيعابية تبلغ 80 ألف وحدة سنوياً، وتقوم ببناء مصنع آخر لتجميع السيارات بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف وحدة سنوياً، وبلغت الحصة السوقية للشركة فى مصر 30.2% فى عام 2023.

وحددت بحوث ((النعيم)) القيمة العادلة للسهم عند 10.63 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء بناءً على أداء الشركة خلال عام 2023، والأداء المتوقع لها خلال السنوات القادمة، لكن ذلك لا يخلو من التحديات التى تواجهها على المستويين المحلى والعالمى، فالمشكلات الاقتصادية المتعلقة بارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام وأسعار الفائدة كلها تؤثر على القطاع بشكل عام والشركة بوجه خاص.

وتابعت أن الشركة تمتلك مشكلة فى نشاط التمويل لديها تكمن فى دخول العديد من اللاعبين الجدد فى السوق، ما يهدد الحصة السوقية لها فى القطاع.