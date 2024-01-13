توقعات بزيادة الحصة السوقية لـ((جى بى كورب)) فى سوق السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقعات بوصول صافى أرباح الشركة إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية 2023
توقعت مراكز بحثية زيادة الحصة السوقية لشركة ((جى بى كوربوريشن)) من قطاع السيارات ، خلال الفترة المقبلة؛ نظراً إلى خطتها التوسعية الرامية للتواجد فى أسواق جديدة.
وقالت بحوث العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إنَّ زيادة الحصة السوقية المتوقعة للشركة مدفوعة بعدة عوامل، على رأسها خطة التوسعات الخارجية للشركة نحو أسواق جديدة لتوفير الدولار، بالإضافة إلى قدرتها على زيادة عدد السيارات المباعة.
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وأشارت البحوث إلى أن قطاع السيارات فى مصر يواجه ضغوطاً متعددة فى الوقت الحالى؛ بسبب نقص العملة الصعبة، وانخفاض كميات المواد الخام المتاحة، والذى أدى إلى عمل خطوط الإنتاج بأقل من طاقتها، بجانب القفزات فى أسعار السيارات فى السوق المحلى، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، ومشاكل سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى معدلات التضخم الهائلة.
وشهد قطاع السيارات والمركبات فى مصر انخفاضاً ملحوظاً فى المبيعات، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 58.8% على أساس سنوى، ليسجل عدد الوحدات المباعة نحو 70.01 ألف وحدة، مقارنة بنحو 168.8 مركبة خلال الفترة المقارنة، لكنَّ مبيعات سيارات الركاب لاقت بعض التحسن خلال شهر أكتوبر من العام الماضى، لتزداد بنسبة 14.7% على أساس سنوى. ((النعيم)): 30.2% حصة الشركة بقطاع سيارات الركوب المصرى
وذكرت مراكز بحوث، أنه رغم تلك المعوقات فإنَّ ((جى بى كورب))، العاملة فى قطاعى السيارات والخدمات المالية غير المصرفية، لديها إمكانات واعدة للنمو محلياً وإقليمياً؛ بسبب تمتعها بسيولة دولارية، إذ حصلت على عوائد دولارية بمبلغ إجمالى 100 مليون دولار، من بيع حصتين قدرهما 45%، و7.5% من مجموع مساهمتها فى كل من ((جى بى للتأجير التمويلى))، و((إم إن تى حالا))، على الترتيب.
واستغلت الشركة هذه الحصيلة الدولارية فى تشغيل خطوط الإنتاج، واستيراد احتياجاتها من الخارج لاستمرار تشغيل مصانعها، كما اشترت سيارات مجهزة بالكامل لتبيعها عن طريق التصدير بالعملة الصعبة لتحافظ على حصيلتها الدولارية.
وأشارت البحوث إلى أن عمل الشركة فى قطاعات متنوعة، يمنحها المزيد من الفرص للنمو، وخاصة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذى لم يصل بعد إلى مرحلة التشبع، إذ تمتلك الشركة محفظة قوية من الخدمات، متوقعة وصول صافى أرباحها إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية 2023، على أن تحقق بعدها نمواً سنوياً فى صافى الربح بنسبة 34.7% حتى نهاية 2030.
وسجلت الشركة صافى أرباح بلغت 1.35 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.74 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى إلى 19.52 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.88 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.
وتوقعت بحوث ((العربى الأفريقي))، أن يتعافى قطاع السيارات من التراجع الذى شهده مؤخراً، فى ظل الجهود الواضحة لتوطين صناعة السيارات؛ حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع الحكومة لتطوير قطاع السيارات فى مصر، بالإضافة إلى خطط الشركة لاستغلال مصنعها فى مدينة ((السادات)) لتجميع سيارات الركاب والمركبات الخفيفة، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 50 ألف مركبة فى السنة. القيمة العادلة للسهم عند 10.63 جنيه مع توصية بالشراء
وأضافت البحوث أن ((جى بى كوربوريشن)) تعمل على مشروع استبدال ((التوك توك)) داخل حدود مصر، والذى من المقرر أن يدر عليها أرباحاً مرتفعة، فور الحصول على الموافقة لتنفيذه، كما تتوقع أرباحاً إضافية فى حالة بيع جزء من حصتها المقدرة بنحو 49.5% فى ((إم إن تى حالا)).
وعلى صعيد آخر، تواجه الشركة مخاطر متعلقة بتذبذب سعر الصرف، والذى يؤثر بصورة مباشرة على قطاع السيارات، بينما يتأثر النشاط التمويلى لها بشكل أكبر بالزيادة فى تكلفة التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع المنافسة فى نشاط الخدمات المالية غير المصرفية؛ نظراً إلى دخول لاعبين جدد فى القطاع بشكل مستمر.
وحددت بحوث ((العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية)) القيمة العادلة للسهم عند 11.54 جنيه، مع توصية بشراء السهم الذى يتداول بسعر سوقى يبلغ نحو 9.03 جنيه فى آخر إغلاق له بتاريخ الخميس 11 يناير من العام الجارى.
وتابعت أن سهم ((جى بى كورب)) يتداول عند مضاعف ربحية ومضاعف قيمة دفترية قيمتهما 3.8 مرة، و0.4 مرة، على الترتيب، بينما يتم تداول أسهم الشركات المنافسة عند مضاعفى ربحية وقيمة دفترية 8.6 مرة، و1.2 مرة، على التوالى.
وتوقعت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية، ارتفاع الحصة السوقية للشركة فى السوق المصرى لسيارات الركاب خلال الفترة المقبلة، بدعم أساسى من الفرصة الواعدة أمام مجمعى السيارات مثل ((جى بى كورب)) لزيادة حصتها السوقية من خلال السيارات التى يتم تجميعها محلياً.
وأضافت ((النعيم))، أن الشركة تمتلك بالفعل مصنعاً بطاقة استيعابية تبلغ 80 ألف وحدة سنوياً، وتقوم ببناء مصنع آخر لتجميع السيارات بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف وحدة سنوياً، وبلغت الحصة السوقية للشركة فى مصر 30.2% فى عام 2023.
وحددت بحوث ((النعيم)) القيمة العادلة للسهم عند 10.63 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء بناءً على أداء الشركة خلال عام 2023، والأداء المتوقع لها خلال السنوات القادمة، لكن ذلك لا يخلو من التحديات التى تواجهها على المستويين المحلى والعالمى، فالمشكلات الاقتصادية المتعلقة بارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام وأسعار الفائدة كلها تؤثر على القطاع بشكل عام والشركة بوجه خاص.
وتابعت أن الشركة تمتلك مشكلة فى نشاط التمويل لديها تكمن فى دخول العديد من اللاعبين الجدد فى السوق، ما يهدد الحصة السوقية لها فى القطاع.
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