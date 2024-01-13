46 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود لمدينة شنتشن الصينية في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن مكتب التجارة بمدينة شنتشن الصينية، اليوم، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في مدينة شنتشن جنوبي الصين بلغ 326.53 مليار يوان (نحو 45.96 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 74.4% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أن عدد شركات التصدير المعنية بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود في شنتشن يتجاوز الآن 150 ألف شركة، ما يمثل نحو نصف الشركات الصينية المتخصصة في البيع عبر المنصات، موضحة أنه بفضل نظام السياسات السليمة وبيئة الأعمال المتفوقة لديها، اجتذبت شنتشن منصات محلية شهيرة ومنصات أجنبية لزيادة استثماراتها هناك.

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ومن المقرر أيضا أن تنشئ“ميركادو ليبر”، وهي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية، مقرها في الصين في شنتشن قريبا.

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