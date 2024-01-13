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بني سويف: نحو 234 مليون جنيه لتمويل 739 مشروعاً صغيرا بالمحافظة

1/13/2024 2:19:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية“مشروعك” وصل إلى 233 مليونا و926 ألفا و800 جنيه، استفاد منها 739 مشروعاً صغيراً توفر أكثر من 1400 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية على مدار عام 2023.

وثمن المحافظ – في بيان اليوم – مبادرة مشروعك التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، ويشترك فيها عدد من البنوك المشاركة في المشروع بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، لاسيما أن المبادرة تعزز بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

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من جانبها أكدت مدير“مشروعك” على مستوى المحافظة نهى محمد أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

المصدر:

MENAFN13012024000202011048ID1107717247

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