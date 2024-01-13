بني سويف: نحو 234 مليون جنيه لتمويل 739 مشروعاً صغيرا بالمحافظة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية“مشروعك” وصل إلى 233 مليونا و926 ألفا و800 جنيه، استفاد منها 739 مشروعاً صغيراً توفر أكثر من 1400 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية على مدار عام 2023.
وثمن المحافظ – في بيان اليوم – مبادرة مشروعك التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، ويشترك فيها عدد من البنوك المشاركة في المشروع بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، لاسيما أن المبادرة تعزز بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.
موضوعات متعلقة
تصاعد أحداث البحر الأحمر يزيد من الضغوط على تكاليف الشحن والتأمين سوهاج: إقامة 49 مدرسة جديدة وصيانة 80 أخرى بتكلفة 703 ملايين جنيه “المراكبى للصلب” تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح إلى 70%
من جانبها أكدت مدير“مشروعك” على مستوى المحافظة نهى محمد أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107717247
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.