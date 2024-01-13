أزيموت: 68 ألف مستثمر اشتروا وثائق صندوقAZ Gold خلال 6 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) كشف أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، عن أن عملاء الشركة من المكتتبين فى أول صندوق استثمار فى الذهب“AZ Gold”، تجاوز عددهم نحو 68 ألف مستثمر بنهاية الأسبوع الماضى، منذ إطلاقه نهاية النصف الأول من العام الماضى.

أوضح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة استجابت لطلبات عدد ضخم من العملاء، وقررت مد فترة إتاحة الشراء والبيع فى وثائق الصندوق إلى 4 أيام، بدلًا من يومين، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، من كل أسبوع، بداية من غد.

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أضاف أن الإقبال على الاكتتاب فى الصندوق الأول من نوعه فى مصر خلال الشهور الستة الأولى كان كبيرًا، كما عزز طلبات الشراء، خروج سيولة كبيرة من القطاع المصرفى، بالتزامن مع موعد استحقاق شهادات استثمار البنك الأهلى وبنك مصر، بداية الشهر الجارى.

أكد أن نجاح الشركة فى أول تجربة لصناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة دفع إلى مناقشة أفكار لتدشين صناديق أخرى على المدى القريب.

وأضاف أن الصندوق يمهد الطريق لأنواع جديدة من المستثمرين لدخول سوق المال ويقدم فرصة للاستثمار البديل للمؤسسات المصرية لتنويع محافظها والاستفادة من استقرار وأمان الذهب.

أشار إلى أن تعاون شركتى“أزيموت” و”إيفولف” لتدشين الصندوق يمثل نقلة جديدة فى صناعة صناديق الاستثمار كأول صندوق استثمار معادن نفيسة يؤسس فى مصر، مؤكداً قوة الاهتمام والتفاعل الذى حظي به الصندوق من آلاف المستثمرين بمختلف فئاتهم والذى نتج عنه عدد استثنائي من المكتتبين.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، خلال العام الماضى، على إصدار أول صندوق للمعادن النفيسة والشريحة الأولى منه“جولد”az- ممهدة الطريق لإضافة فئة جديدة من الأصول إلى سوق المال وتنويع الخيارات أمام المستثمرين لتوظيف المدخرات والاستثمارات الخاصة بهم، وهى خطوة تتماشى بشكل كامل مع خطة الشمول المالى الطموحة التى وضعتها الحكومة المصرية.

وفى سياق متصل، تستهدف شركة بلتون المالية القابضة، تدشين صندوق استثمار جديد بالمعدن الأصفر، حيث كشفت فى إفصاح للبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، تقدم شركتها التابعة لإدارة صناديق الاستثمار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للحصول على موافقة لتأسيس وإصدار صندوق استثمار فى الذهب.