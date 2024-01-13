أزيموت: 68 ألف مستثمر اشتروا وثائق صندوقAZ Gold خلال 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، عن أن عملاء الشركة من المكتتبين فى أول صندوق استثمار فى الذهب“AZ Gold”، تجاوز عددهم نحو 68 ألف مستثمر بنهاية الأسبوع الماضى، منذ إطلاقه نهاية النصف الأول من العام الماضى.
أوضح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة استجابت لطلبات عدد ضخم من العملاء، وقررت مد فترة إتاحة الشراء والبيع فى وثائق الصندوق إلى 4 أيام، بدلًا من يومين، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، من كل أسبوع، بداية من غد.
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أضاف أن الإقبال على الاكتتاب فى الصندوق الأول من نوعه فى مصر خلال الشهور الستة الأولى كان كبيرًا، كما عزز طلبات الشراء، خروج سيولة كبيرة من القطاع المصرفى، بالتزامن مع موعد استحقاق شهادات استثمار البنك الأهلى وبنك مصر، بداية الشهر الجارى.
أكد أن نجاح الشركة فى أول تجربة لصناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة دفع إلى مناقشة أفكار لتدشين صناديق أخرى على المدى القريب.
وأضاف أن الصندوق يمهد الطريق لأنواع جديدة من المستثمرين لدخول سوق المال ويقدم فرصة للاستثمار البديل للمؤسسات المصرية لتنويع محافظها والاستفادة من استقرار وأمان الذهب.
أشار إلى أن تعاون شركتى“أزيموت” و”إيفولف” لتدشين الصندوق يمثل نقلة جديدة فى صناعة صناديق الاستثمار كأول صندوق استثمار معادن نفيسة يؤسس فى مصر، مؤكداً قوة الاهتمام والتفاعل الذى حظي به الصندوق من آلاف المستثمرين بمختلف فئاتهم والذى نتج عنه عدد استثنائي من المكتتبين.
ووافقت هيئة الرقابة المالية، خلال العام الماضى، على إصدار أول صندوق للمعادن النفيسة والشريحة الأولى منه“جولد”az- ممهدة الطريق لإضافة فئة جديدة من الأصول إلى سوق المال وتنويع الخيارات أمام المستثمرين لتوظيف المدخرات والاستثمارات الخاصة بهم، وهى خطوة تتماشى بشكل كامل مع خطة الشمول المالى الطموحة التى وضعتها الحكومة المصرية.
وفى سياق متصل، تستهدف شركة بلتون المالية القابضة، تدشين صندوق استثمار جديد بالمعدن الأصفر، حيث كشفت فى إفصاح للبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، تقدم شركتها التابعة لإدارة صناديق الاستثمار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للحصول على موافقة لتأسيس وإصدار صندوق استثمار فى الذهب.
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