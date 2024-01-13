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المركزي الصينى: ركود الإسكان في الصين مستمر حتى 2025

1/13/2024 2:19:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال شنغ سونغ تشينغ، المدير السابق لقسم الإحصاء والتحليل في بنك الشعب الصيني“البنك المركزي” إن تراجع سوق العقارات في الصين قد يستمر لعامين آخرين قبل أن يعرف طريقه إلى الاستقرار.

رجح شنغ أن تتقلص مبيعات المنازل الجديدة في جميع أنحاء الصين بمقدار 50 مليون متر مربع أخرى هذا العام والعام المقبل، على أن يستقر الإجمالي السنوي لعام 2025 عند نحو 850 مليون متر مربع، وحينها، لن يشكل القطاع عائقاً أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي بعد ذلك، وفق تصريحاته في منتدى بشنغهاي اليوم السبت.

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جاءت تعليقات شنغ مع تسارع تراجع مبيعات المنازل الصينية في ديسمبر، حتى بعد أن نفذت الحكومة المزيد من إجراءات الدعم التي شملت تخفيف القيود على شراء المنازل في المدن الكبرى.
وقد أفقد الركود غير المسبوق في سوق الإسكان الاقتصاد الصيني محركاً رئيسياً للنمو في السنوات الثلاث الماضية وزاد من المخاطر المالية في أعقاب موجة قياسية من تخلف المطورين العقاريين عن السداد.

وقال شنغ في المنتدى اليوم السبت إن سوق العقارات شهدت علامات على الانتعاش في نوفمبر وديسمبر، ما دفع المبيعات على مستوى الصين للعام بأكمله لتقارب 950 مليون متر مربع.
وهذا يعني أن وتيرة انخفاض المبيعات ستكون معتدلة بمقدار النصف في 2023 مقارنة بالعام السابق، وفق تقديرات شنغ.

المصدر:

MENAFN13012024000202011048ID1107717246

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