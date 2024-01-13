((إى فاينانس)).. مكاسب التحول الرقمى

MENAFN - Al-Borsa News) تمتلك شركة“إى فاينانس” فرصًا لمواكبة الاتجاه السائد فى التحول الرقمى محليًا ودوليًا، من خلال شراكاتها الاستراتيجية المتعددة، حيث سيكون لها عوائد مرتفعة قد تحصد الشركة ثمارها نظرًا لدورها المتنامى بالقطاع خلال السنوات الماضية.

ووقعت“إى فاينانس” مع شركة IBM مصر، بروتوكول تعاون لدراسة فى وقت سابق، لإنشاء منصة مصرفية رقمية مدمجة بالذكاء الاصطناعى للبنوك والمؤسسات المالية، كما عقدت شراكة مع شركة“كود بيس تكنولوجيز”، لإطلاق أولى حلول الخدمات المصرفية الرقمية فى مصر.

موضوعاتأزيموت: 68 ألف مستثمر اشتروا وثائق صندوق”AZ Gold” خلال 6 أشهر ((بنيان)) التابعة لـ((كومباس كابيتال)) تشترى مبنى من ((ريدكون)) بمليار جنيه توقعات بزيادة الحصة السوقية لـ((جى بى كورب)) فى سوق السيارات

وبحسب بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية، فإن سهم“إى فاينانس” يتداول عند مضاعف ربحية قدره 25 مرة لآخر 12 شهرا، ومضاعف قيمة دفترية قدره 6.27 مرة، مقارنة بمضاعفى ربحية وقيمة دفترية 43.7 و7.59 على الترتيب للسنة المالية 2022.

وأغلق السهم الأسبوع الماضى، على سعر 18.16جنيه، بارتفاع 2.66% ومستحوذًا على 172.8 مليون جنيه من إجمالى تداولات السوق خلال الأسبوع.

توقعت“عربية أون لاين” أن تستفيد“إى فاينانس” من التوجه العالمى نحو الاستثمار فى الحوسبة السحابية، كما كشفت الشركة مطلع العام السابق أن منصتها للحوسبة السحابية حققت 200% أرباحا من الاستثمارات في هذا المجال.