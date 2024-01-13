سوهاج: إقامة 49 مدرسة جديدة وصيانة 80 أخرى بتكلفة 703 ملايين جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ سوهاج طارق الفقي إن المحافظة شهدت خلال العام المنقضي نهضة تنموية غير مسبوقة في قطاع الأبنية التعلمية، حيث تم إقامة 49 مدرسة جديدة وصيانة 80 مدرسة أخرى بإجمالي تكاليف بلغت 703 ملايين جنيه.

وأضاف المحافظ – في تصريح اليوم – أن المدارس الجديدة التي جرى إقامتها والبالغ عددها 49 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية المختلفة بلغت تكلفتها 547 مليون جنيه، منها 27 مدرسة تم تسليمها بتكلفة 251 مليونا و100 ألف جنيه، وفرت 359 فصلاً دراسياً، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة في 80 مدرسة أخرى بتكلفة إجمالية 156 مليونا و500 ألف جنيه.

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ولفت المحافظ إلى أن المدارس التي تم تسليمها شملت 8 مدارس بمركز سوهاج، و4 مدارس بمركز المنشأة، و4 مدارس بمركز أخميم، و4 مدارس بمركز طهطا، ومدرستين بمركز المراغة، ومدرستين بمركز جرجا، ومدرسة بمركز دارالسلام، ومدرسة بمركز البلينا.

وأوضح محافظ سوهاج أن المشروعات التعليمية الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل في إقامة 18 مدرسة بتكلفة 211 مليونا و200 ألف جنيه، سوف تسهم في توفير 280 فصلاً دراسياً جديداً، كما تم إسناد 4 مدارس أخرى للتنفيذ بتكلفة 84 مليونا و400 ألف جنيه لتوفر 57 فصلاً دراسياً.

وفي سياق التعليم العالي وجه رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل لجان الإمتحانات للإجابة على كافة استفسارات الطلاب، وتوفر المناخ الملائم لهم لأدائها بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال تفقده ، اليوم سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والتربية والهندسة بالمقر الجديد للجامعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الإمتحانات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سيرها، ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، موجهاً بالتشديد على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان، والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

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